Чому цю популярну олію не можна використовувати для смаження: пояснення вчених

Напевно, у кожної української господині в запасі є не одна пляшечка соняшникової олії. Її найчастіше використовують для смаження й запікання страв, також заправляють різноманітні салати. Втім, науковці не рекомендують використовувати цю олію для смаження, бо вона може бути вкрай небезпечною. Розповідаємо, чому не варто смажити страви на соняшниковій олії і чим краще її замінити.

Чому не можна використовувати соняшникову олію для смаження: пояснення вчених

Цей вид продукту багатий на поліненасичені жирні кислоти, які під дією високої температури розкладаються на вільні жири та гліцин. Науковці пояснюють, що під час смаження олія втрачає всі свої корисні властивості, а в найгіршому випадку може виділяти токсичні альдегіди. Про це заявили іспанські вчені ще у 2012 році. У процесі своїх багаторічних досліджень вони виявили, що ці небезпечні токсини можуть провокувати деякі види онкології.

Марія Долорес Гільєн, викладачка кафедри фармацевтики та харчових технологій в Університеті Перу, пояснила, що під час нагрівання олія виділяє альдегіди, частина з яких випаровується, а інша частина залишається у смаженій їжі. Концентрація токсичних сполук у стравах, смажених на соняшниковій олії, перевищує денну норму, яка встановлена Всесвітньою організацією охорони здоров’я, у 200 разів.

Вчені заявляють, що тривалий влив альдегідів може призвести до пошкодження структури ДНК і спровокувати серцево-судинні та ракові захворювання. Тому рекомендують використовувати ріпакову олію, яка є безпечною для здоров'я. Вкрай важливо знати, що не можна перегрівати сковорідку і слід уникати задимлення продукту. Бо саме під час підгоряння олії починається вироблення небезпечних токсинів. Також фахівці закликають використовувати суміші олій, де б уміст соняшникової не перевищував 30%, така норма вважається безпечною навіть під час нагрівання.

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