"Дарниця" оголосила переможців національної премії фармацевтів: історії п'яти володарів "ДарВідзнаки"

Вони живуть і працюють під обстрілами. А якщо “прилітає” в аптеку, не панікують – стають за перший стіл і відпускають ліки знову. Вони – ЗСУ фармацевтичного фронту, ті, хто надають першу допомогу, стримують паніку, налагоджують логістику в умовах війни.

Одними з перших зіткнулися з війною і почали надавати допомогу людям фармацевти. Їхні міста обстрілюють і досі, а поміж снарядів вони кожного ранку поспішають на роботу.

У жовтні фармацевтична компанія "Дарниця" нагородила 5 переможців премії для фармацевтів "ДарВідзнака-2022".

У першому турі взяли участь майже 400 кандидатів, з яких експертне журі обрало 34 найкращих фармацевтів країни для другого. На фінальному етапі переможці визначалися шляхом народного голосування та голосування журі. На сайті всі номінанти сумарно отримали понад 23 тисяч голосів.

Проєкт підтримали такі зіркові амбасадори, як телеведучі Катерина Осадча, Надія Матвєєва, Олександр Педан і Микита Добринін, співачка Злата Огнєвич, блогерка Даша Квіткова та інші.

Вся країна з захопленням читала історії загартованих фармацевтів, які врятували не одне життя, часто ризикуючи своїм власним.

П'ятеро переможців

Переможцями "ДарВідзнаки-2022" стали фармацевти з різних куточків країни у таких номінаціях:

"За сміливість" – Катерина Крук, Аптека 911, Харків

"За служіння здоров'ю нації" – Інна Абрамович, Аптека БАМ, Миколаїв

"За самовідданість" – Альона Дубровіна, Аптека Копійка, Суми

"За порятунок" – Андрій Фартук, Аптека Доброго дня, Горішні Плавні, Полтавська область

"За людяність" – Юрій Козлик, Фармація Миколаївщини, Миколаїв

Номінації "За сміливість" та "За служіння здоров'ю нації"

Катерина Крук живе та працює в Харкові, в аптеці на Салтівському шосе – в одному з найнебезпечніших у перші місяці війни районів міста. Молода, тендітна дівчина кожного ранку добиралася до роботи під обстрілами, відпускала ліки під звук сирен та заспокоювала людей у величезних чергах.

"У перші тижні паніка була така, що хай Бог милує! Люди брали взагалі все, крім дитячого. І це добре, тому що свідчить, що переважно з маленькими дітьми виїхали. Найбільш необхідне скупили одразу. Потім стало важкувато. Ліки швидко закінчилися, довго не було тироксинів. Тож привозили залишки з аптек, що зачинилися. Звичайно, наразі ситуація налагодилася", – згадує фармацевтка.

Щодо морального стану Катерина каже небагато, лише те, що було важко, однак трималася спокійно, тому що переживала подібне раніше.

"Страху не було взагалі. Можливо, тому, що я вже це бачила у Сєвєродонецьку в 2014 році, а може, така моя психіка. Однак потім це все залишило відбиток на моєму здоров'ї", – каже Катерина.

Катерина перемогла у номінації "За сміливість" – за неї віддали свої голоси 2815 українців.

"Ця премія для мене – щось казкове! Дуже приємно і доречно. Однак коли я працювала, я не думала про винагороди: потрібно і працюй", – додає дівчина.

Інна Абрамович у перші тижні війни працювала в Миколаєві. І це була не просто аптека, а логістичний склад.

Заклад Інни залишився єдиним на цілий район міста, тож забезпечував ліками три обласні центри на півдні України.

Після першого прильоту за 50 м від аптеки касетними снарядами частково було пошкоджено вікна та фасад, колектив запанікував та почав покидати місто. Але Інну це не зупинило. Все було розпочато з початку.

Колеги кажуть, що для Інни немає нічого неможливого.

"Якщо б не працювала аптека, без ліків залишилися б не лише люди в тому мікрорайоні міста, а і всі мешканці Очакова та Березнегуватого", – згадує фармацевтка.

На жаль, 2 серпня аптеку було зруйновано вщент. Інна переїздить до Одеси, де організовує роботу нового логістичного складу.

"Інна – це приклад хоробрості, відданості та любові до своєї праці", – кажуть про неї колеги.

Інна Абрамович перемогла у номінації "За служіння народу" – за неї віддали свої голоси 1810 відвідувачів і колег.

Номінації "За самовідданість" та "За порятунок"

Альона Дубровіна – фармацевтка із Сум. У перші дні війни вона залишилася в місті і працює там дотепер.

"У мене маленький син, звісно, рідні, особливо мама, у перші дні просили залишитися вдома, не йти на роботу, однак я була там потрібна. На мене чекали багато людей", – згадує фармацевтка.

Альона розповіла, що 24 лютого сумчани масово почали скуповувати ліки як першої необхідності, так і всілякі медичні вироби, які несли до волонтерських пунктів із позначкою "для військових".

"Відкривалися – люди вже стояли. Брали препарати від тиску, для домашньої аптечки, гормональні. Купляли і те, що непотрібно", – ділиться фармацевтка.

Не всі фармацевтичні заклади працювали в перші дні війни, тож на аптеку Альони лягло додаткове навантаження.

"Так само і з нашої аптеки багато співробітників евакуювалися, тому графік був щільний. Працювали до пізньої ночі, звичайно, без вихідних. Навіть після закриття ми намагалися допомогти всім людям, які стояли біля аптеки, і відпускали до останнього покупця. Потім збирали ще й свої списки знайомим та рідним, нашим постійним клієнтам з особливими потребами, ТРО. Це все доводилося робити після закриття. Час на вирішення питань часто йшов на години", – додає Альона.

Авжеж, тоді вона не думала ні про винагороди, ні про премії. Однак коли колеги запропонували розповісти свою історію перших днів війни, Альона погодилася.

Альона Дубровіна перемогла у номінації "За самовідданість" поміж 400 достойних номінантів, за неї віддали свої голоси 1592 українців.

"До останнього не вірила у перемогу! Тоді ми стресували, але трималися. Відвідувачі переживали, тож ми надавали фармопіку, відпускали ліки та медичні вироби, втішали та підбадьорювали їх. Самі голодували, бо поїсти часу просто не вистачало", – ділиться фахівчиня.

Андрій Фартук – фармацевт із міста Горішні Плавні. Від перших днів широкомасштабної війни залишається у місті як завідувач аптеки та надає першу медичну допомогу.

"Жодної думки про те, щоб змінити місце роботи на більш спокійне, не було. Брат захищає країну, батько, попри те, що йому 60 років, прагнув мобілізуватися", – ділиться Андрій.

Андрій налагоджував ситуацію в аптеці, стояв за першим столом, відпускав ліки до останнього клієнта, заспокоював тих відвідувачів у чергах, хто стресував, та надавав необхідну медичну допомогу.

А одного разу він врятував життя хлопцеві, не відходячи від свого робочого місця.

"Був звичайний робочий день під звук сирен. Увечері зайшов хлопець до аптеки, ледве зміг сказати, що його вкусила оса, та попросив допомогти. У нього були явні ознаки набряку Квінке: набряк шиї, обличчя, навіть язика та грудної клітки", – розповідає фахівець.

Андрій одразу почав діяти, знаючи, що часу обмаль: ввів адреналін та усунув алерген за допомогою антигістамінних. Після цього хлопцю стало легше.

"Звичайно, те що я зробив, мають робити лікарі, але ситуація була критичною і часу у нас не було", – додає Андрій.

Додамо, що Андрій з колегами заснував у місті школу надання першої допомоги. Там фахівці навчають містян правил і необхідних заходів, що збережуть життя та здоров'я. Наразі курси працюють, їх відвідують все більше громадян.

"Стати переможцем було надзвичайно приємно. І хоча свою фінансову нагороду я поки не витратив – під час війни поки не до того, але наразі пішов на підвищення", – ділиться Андрій.

Андрій Фартук переміг у номінації "За порятунок" – за нього віддали свої голоси 860 відвідувачів і колег (сподіваємося, той хлопець, якому Андрій врятував життя, також проголосував).

Номінація "За людяність"

Юрій Козлик – фармацевт із Миколаєва. Працює під обстрілами – завідує "Аптекою оптових цін" Миколаїв-6.

Від 24 лютого він практично не полишає заклад.

"Коли я зрозумів, що почалися воєнні дії, спершу обдзвонив своїх підлеглих. З`ясувалося, що вийти на роботу згодна лише одна з них. Довелося скласти їй компанію – не можна залишати одного співробітника в аптеці, коли така ситуація!" – згадує Юрій.

Далі – більше. Якщо спочатку фахівець працював не один, то від 8 березня він залишився в аптеці сам. Однак не розгубився та налагодив роботу закладу, долучивши стажерів. Аптека працювала під кулями й вибухами.

"Ми і працювали, і стажувалися під кулями. Далі молоді кадри певний час працювали у нас в аптеці. А коли вони переходили до інших аптек, з'являлися нові. Під час війни моя аптека стала справжньою кузнею кадрів. Мені телефонували і просилися "на практику" молоді фармацевти. Я не заперечував. Це давало змогу повноцінно обслуговувати людей", – пригадує Юрій.

Юрій Козлик переміг у номінації "За людяність" – за нього віддали свої голоси 2687 відвідувачів і колег.

"ДарВідзнака" – це можливість гучно заявити про вчинки Величних людей. По одному лідеру у 5 номінаціях отримають фінансову винагороду в розмірі 30 тис. грн. Планується, що премію присуджуватимуть щороку.

Додамо, що до складу журі цього року увійшли виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, керівниця професійно-ділового видання для фахівців фармацевтичної та медичної галузей The Pharma Media Антоніна Осадча та директор з медичних питань фармацевтичної компанії "Дарниця" Ігор Никифорчин.

"Цивілізований бізнес – це бізнес соціально відповідальний. В умовах сьогодення чимало проєктів КСВ українських компаній та організацій адаптуються до воєнних реалій. Таким новим проєктом у цьому році для нас стала премія “ДарВідзнака”. Ми прагнули показати українцям, що кожен важливий на своєму місці. Тож ми зібрали сотні сміливих історій від загартованих фармацевтів, обрали найкращі та зробили їх публічними. Щиро вдячні кожному фармацевту країни за невтомну роботу за першим столом!" – каже директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця" Василь Губарець.

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