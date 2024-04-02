Давній укус кліща призвів до запалення серцевого м'яза: у Львові лікують 18-річного юнака від бореліозу

Також медики розповіли, як запобігти хворобі Лайма.
У Львівській обласній інфекційній лікарні триває лікування 18-річного юнака із діагнозом бореліоз (хвороба Лайма). Вісім років тому хлопця вкусив кліщ, проте на подальші симптоми вчасно не звернули увагу, тож хвороба призвела до ускладнень – акродерматиту. Також у пацієнта виявили міокардит (запалення серцевого м'яза), який також спровокований непролікованим бореліозом.
Про це УНІАН розповіла інфекціоністка Каріна Калайдіна.
За словами лікарки, вісім років тому у Карпатах хлопця вкусив кліщ. Приблизно через місяць на шкірі з’явилися еритематозні висипання на обличчі, тулубі – червоні плями у вигляді кілець, що відомі як одні із симптомів хвороби Лайма. Тоді ніхто не звернувся по допомогу до медиків і не лікував хворобу Лайма, а еритеми за якийсь час зникли.
"Десь через місяць у дитини з'явилися болі у суглобах. Причому вони були настільки сильними, що довелося звернутися до лікаря. Тоді й виявили бореліоз, але належним чином не пролікували. І зараз в нього час від часу болять суглоби. Окрім того, з'явилися висипання, характерні для акродерматиту – це третя стадія хвороби Лайма", – каже Калайдіна.
Медики скерували пацієнта до інфекційної лікарні Львова. Всі аналізи на бореліоз у юнака виявилися позитивними. У нього також виявили міокардит (запалення серцевого м'яза), який також спровокований непролікованим бореліозом.
Зараз 28-денне лікування юнака триває. Хлопець приймає специфічний антибіотик. Лікарі очікують, як організм відреагує на нього і чи буде позитивний результат.
Фахівчиня зізнається, що за час своєї медичної практики не мала справи з таким захворюванням – це її перший пацієнт із такою стадією бореліозу.
Заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін каже, що акродерматит зустрічається вкрай рідко. Останній випадок був у 2012 році, тоді хворіла жителька Закарпаття.
Хвороба Лайма: причини, симптоми та лікування
Як вже повідомляв ТСН.ua, більшість випадків інфікування фіксують у період від травня до листопада. Це період найвищої активності іксодових кліщів і лише третина хворих може пригадати епізод укусу кліща.
Інкубаційний період хвороби становить від 1 до 45 днів (7-14 днів у середньому). Сприйнятливість людей до захворювання висока, а від хворого до здорової людини збудник не передається.
Як повідомляють фахівці Центру громадського здоров'я, хвороба Лайма може мати кілька стадій:
- ранню локалізовану;
- ранню дисеміновану;
- пізню хронічну
Як запобігти хворобі Лайма
Щеплення від Лайм-бореліозу не існує. Щоб запобігти присмоктуванню кліщів, фахівці радять: застосовувати репеленти і захисний одяг перед тим, як вирушати до місцевостей, де можуть бути кліщі, а після перебування на природі ретельно оглядати одяг, шкіру під час і після відвідування лісу, парку.
Як визначити укус кліща?
На місці укусу кліща виникає червона папула з чіткими краями. Згодом зона гіперемії розширюється, а центр – блідне. У деяких випадках еритема, що зазвичай безболісна і не свербить, може бути суцільним червоним тлом.
Коли лікарі призначають антибіотики?
- наповнений кров’ю іксодовий кліщ, видалений щонайменше через 36 годин після прикріплення;
- минуло не більше 72 год після видалення кліща;
- поширеність B. burgdorferi у місцевих кліщів становить понад 20%;
- немає протипоказань (вік менше 8 років, вагітність, період лактації) до застосування доксицикліну (напівсинтетичний антибіотик з групи тетрациклінів для перорального і парентерального застосування).
Нагадаємо, медики закликають українців не намагатися здерти з себе кліща, якщо він вже почав пити кров, адже цим можна тільки погіршити ситуацію. У разі укусу кліща, необхідно одразу звернутися до лікаря чи до найближчого травмпункту.
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