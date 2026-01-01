Чому не можна пропускати сніданок: вчені виявили несподівані загрози для здоров’я

Сніданок / фото ілюстративне / © Pixabay

Відмова від сніданку може мати критичні наслідки для організму. Нове дослідження виявило зв’язок між пропуском ранкового прийому їжі та розвитком небезпечних патологій. Вчені попереджають, що така звичка суттєво підвищує ризик виникнення ожиріння та серцево-судинних хвороб, ставлячи під загрозу довголіття людини.

Про це пише The Mirror.

Згідно з дослідженням, опублікованому на платформі «ScienceDirect», пропуск сніданку є дискусійним питанням через ймовірний вплив на різні аспекти здоров’я. Вчені наголошують, що для занепокоєння є серйозні підстави, і якщо ви це робите, варто відмовитися від такої звички.

Якщо ви не снідаєте, організм відчуває стрес і починає працювати зі збоями. Через стрибки гормонів ви сильніше відчуваєте голод, що призводить до переїдання та зайвої ваги. Окрім цього, порушується травлення, з’являються внутрішні запалення, які в майбутньому можуть навіть спровокувати рак.

Також через відсутність сніданку мозок може працювати гірше: ви стаєте неуважними, дратівливими та швидше втомлюєтеся під час тренувань.

Дослідження окреслює серйозні наслідки: ця звичка може посилити тривожність та депресію через вплив на регуляцію нейромедіаторів, а також погіршити когнітивні функції та емоційну стабільність.

У висновках зазначається, що хоча пропуск сніданку набув популярності через ймовірні метаболічні переваги, нові докази підкреслюють його негативний вплив на різні фізіологічні та когнітивні системи.

Зокрема, систематичний огляд виявляє зв’язок між пропуском сніданку та підвищеним апетитом, інсулінорезистентністю, серцево-судинним ризиком, ожирінням, порушенням кишкового мікробіому та системним запаленням, що може збільшувати ризик хронічних захворювань.

Що кажуть лікарі

«Пропуск сніданку ніколи не вважався корисним. Чимало досліджень показують, що це підвищує ризик серцевих та інших захворювань», — зазначає кардіолог Лопес-Хіменес із клініки в Майо (США — Ред.).

Він наголошує, що серцеві напади частіше виникають вранці, і відсутність їжі може погіршити ситуацію.

«Уранці в організмі людини підвищений рівень адреналіну. Якщо ви не снідаєте, ваш організм сприймає це як загрозу голоду та ще більше активує викид адреналіну, що створює небезпечне навантаження на системи», — пояснив лікар.

