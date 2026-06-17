Де насправді ховається кальцій для здоров’я кісток: список несподіваних джерел

Тофу / © Pexels

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Кальцій є одним із ключових мінералів для організму. Він необхідний для підтримання міцності кісток і зубів, бере участь у скороченні м’язів, передаванні нервових сигналів та процесі згортання крові. Фахівці зазначають, що дорослим людям потрібно отримувати від 1000 до 1200 мг кальцію на добу. Водночас цей мінерал міститься не лише в молочних продуктах, а й у низці інших продуктів, які часто не асоціюються з його джерелами.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Одним із таких продуктів є чорна патока. Вона утворюється під час третього та останнього кип’ятіння цукрової тростини й вирізняється насиченим смаком. Дві столові ложки чорної патоки містять близько 400 мг кальцію. Через інтенсивний смак її зазвичай додають до печеної квасолі, овочевих страв, смузі або використовують у випічці.

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Ще одним джерелом кальцію є тахіні — паста з кунжутного насіння. У двох столових ложках продукту міститься приблизно 125 мг кальцію. Тахіні є одним із основних інгредієнтів хумусу та баба ганушу. Також її використовують для приготування салатних заправок, соусів і додають до різних овочевих страв.

Макове насіння також містить чималу кількість кальцію. В одній столовій ложці — близько 127 мг. Його часто додають до кексів, млинців, хліба, йогуртів, вівсянки та домашніх енергетичних батончиків.

До продуктів із високим вмістом кальцію належить і біла квасоля. Одна склянка містить близько 200 мг цього мінералу. До групи білої квасолі входять каннеліні, масляна та темно-синя квасоля. Завдяки м’якому смаку її додають до супів, рагу, пасти та овочевих страв.

Ще одним джерелом кальцію є амарант. Попри те, що його часто називають зерновою культурою, він належить до псевдозлаків. У склянці вареного амаранту міститься приблизно 116 мг кальцію. Його використовують для приготування каш, гарнірів або як заміну рису в різних стравах.

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Серед зелених овочів високим вмістом кальцію вирізняється листова капуста. В одній склянці приготованої зелені міститься близько 327 мг кальцію. Її тушкують, додають до супів або використовують як гарнір.

Особливу увагу варто звернути на тофу. Вміст кальцію в ньому залежить від способу виробництва. Якщо продукт виготовлений із використанням сульфату кальцію, то в половині склянки такого тофу міститься близько 860 мг кальцію. Під час вибору продукту варто звертати увагу на маркування та спосіб його виробництва. Твердий тофу підходить для смаження, запікання та приготування карі, а шовковистий часто використовують у смузі, соусах і десертах.

До переліку продуктів із кальцієм входить і сушений інжир. П’ять плодів містять приблизно 70 мг цього мінералу. Інжир додають до каш, салатів, сирних тарілок або вживають як перекус.

Ще одним джерелом кальцію є окра. В одній склянці приготованого овочу міститься близько 120 мг кальцію. Її часто використовують у карі, супах і рагу. Також окра може виконувати роль натурального загусника в деяких стравах.

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Завершує список бок-чой, або китайська капуста. В одній склянці сирого овочу міститься приблизно 95 мг кальцію. Бок-чой широко використовують у східній та південно-східній азійській кухні, додаючи до супів, страв із локшиною або обсмажуючи з часником та імбиром.

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