Де в Україні відпускають інсулін безкоштовно та як його отримати за місцем проживання

Дізнатися адреси аптек, де відпускають ліки безкоштовно чи з малою доплатою, можна за телефоном контакт-центру.

В Україні до Реєстру ліків, які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій, включено 72 препарати інсулінів, 45 з них можна отримати безкоштовно.

Про це повідомили у МОЗ.

"Ці препарати відпускають майже 11 тисяч аптек по всій країні. Отримати свої ліки пацієнти можуть у будь-якій з них, незалежно від того, у якому медзакладі і в якому регіоні їм виписали рецепт", - зазначили фахівці.

Дізнатися адреси аптек, що відпускають інсулін, можна за номером контакт-центру Національної служби здоров’я України (НСЗУ): 16-77.

Додамо, що у 2023 році пацієнти з цукровим діабетом зможуть отримувати за програмою реімбурсації тест-смужки.

А ось, щоб не захворіти на діабет 2-го типу досить вести активний спосіб життя.

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