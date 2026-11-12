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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Де жінкам в Україні безоплатно отримати гінекологічну допомогу й підтримку? Новини компаній

Відвідати гінекологиню буває складніше, ніж здається. Особливо коли після вимушеного переїзду не знаєш лікарів у новому місті, бракує грошей, чи ж просто попередній такий візит залишив по собі не дуже гарні відчуття. Додамо до всього цього страх, що про ваші обставини, пережите насильство чи стан здоров’я дізнаються сторонні. І все, турбота про себе знову відкладається.

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Де жінкам в Україні безоплатно отримати гінекологічну допомогу й підтримку?

Кабінет соціально-психологічного супроводу / © БО "Позитивні жінки"

Щоби допомогти жінкам подолати ці бар’єри й пройти гінекологічне обстеження чи отримати інші послуги, в різних регіонах України вже кілька років працюють спеціальні кабінети соціально-психологічного супроводу благодійної організації «Позитивні жінки». Звучить дещо складно, та насправді тут жінкам допомагають записатися на консультацію гінекологині та огляд, а за потреби – й супроводжують до лікарки. Якщо ж раптом жінці потрібна й інша підтримка, фахівчиня кабінету допоможе отримати і її.

Як все це працює?

Перший крок - розмова з кейс-менеджеркою. Так називають фахівчиню кабінету соціально-психологічного супроводу, яка допомагає жінкам розібратися в їхній ситуації, визначити, чого саме вони зараз потребують найбільше, та зробити все можливе для того, аби жінки це отримали. Просто почніть розмову з того, що вас зараз турбує.

Кабінет соціально-психологічного супроводу / © БО "Позитивні жінки"

Кабінет соціально-психологічного супроводу / © БО "Позитивні жінки"

Наприклад, після переїзду вам може бути потрібна не лише консультація гінекологині, а й інформація про доступну в цьому місті соціальну підтримку. Після пережитого насильства до питань здоров’я можуть додаватися потреба в психологічній підтримці чи консультації юристки. Кейс-менеджерка разом з вами визначає, що потребує уваги насамперед, та допомагає зв’язатися з відповідними фахівцями.

Кожен такий супровід залежить від конкретної ситуації. Комусь достатньо консультації та контакту потрібної служби. Комусь - допомоги з записом, домовленістю про прийом або особистий супровід на кожному з етапів. 

Не потрібно самій шукати фахівців, телефонувати до різних установ і з’ясовувати, куди звернутися далі. Поруч є фахівчиня, з якою можна все обговорити й узгодити свої наступні кроки. Ви самі вирішуєте, чим готові поділитися та яку допомогу готові прийняти. 

Послуги в кабінетах соціально-психологічного доступні, зокрема, жінкам, які живуть з ВІЛ; жінкам, які вживають психоактивні речовини; жінкам, які пережили гендерно зумовлене насильство або перебувають у ситуації насильства зараз; внутрішньо переміщеним жінкам; жінкам з інвалідністю та жінкам старшого віку; представницям ЛГБТІК+ спільноти й секс-працівницям.

Кабінет соціально-психологічного супроводу / © БО "Позитивні жінки"

Кабінет соціально-психологічного супроводу / © БО "Позитивні жінки"

Як звернутися?

Адреси кабінетів та усі необхідні контакти в різних регіонах України можна знайти на сайті БО «Позитивні жінки» за посиланням. Все, що потрібно, - обрати своє місто та найближчий до себе кабінет і зателефонувати.

Перед візитом варто уточнити місце прийому й узгодити час зустрічі. А вже під час розмови з кейс-менеджеркою - запитати про потрібні вам послуги й розповісти про свою ситуацію.

Не варто боятися першого дзвінка незнайомій поки що вам людині. Достатньо сказати: «Мені потрібна допомога, але я не знаю, з чого почати». 

Кабінети соціально-психологічного супроводу функціонують в межах гуманітарного реагування UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, за фінансової підтримки Європейського Союзу та у партнерстві з БО «Позитивні жінки».

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