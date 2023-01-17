Дефіцит вітаміну D може призвести до втрати м’язів із віком – дослідження

Не отримуєте достатньо вітаміну D? Це може збільшити ризик втрати м’язової сили після 50 років.

Втрата м’язової маси з віком небезпечна. Згідно з даними Гарвардської медичної школи, це може ускладнити повсякденне життя та збільшити ймовірність отримання травм.

Як показало нове дослідження, дефіцит вітаміну D може призвести до втрати м’язової маси з віком.

У дослідженні, яке було опубліковано в Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research, взяли участь 3205 громадян Британії від 50 років. На початку дослідження учасники ще не втратили м’язи через старіння. Однак після чотирьох років ті, у кого був дефіцит вітаміну D, на 70% частіше страждали від втрати м’язової маси. Ба більше, якщо взяти до уваги такі фактори, як, наприклад, вживання вітаміну D додатково, остеопороз, ризик для тих, хто мав дефіцит вітаміну D на початку дослідження, зріс до 78% порівняно з тими, хто отримував достатньо вітаміну D.

"Необхідно пояснити людям, що вони ризикують втратити м’язову масу, якщо не отримують достатньо вітаміну D", — сказав у пресрелізі співавтор дослідження Тіаго да Сілва Александре, професор геронтології Федерального університету Сан-Карлос.

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"Їм потрібно приймати сонячні вани, споживати продукти, багаті на вітамін D, або добавки, а також виконувати фізичні вправи з опором, щоб підтримувати м’язову силу", — додав медик.

Це дослідження допомагає висвітлити ще одну причину, чому вітамін D такий важливий для організму. З віком ми всі повинні приділяти пильну увагу рівню вітаміну D, оскільки вітамін D допомагає підтримувати здоров’я кісток і м’язів. Коли ми втрачаємо м’язову масу, ми отримуємо серйозні травми навіть у разі легкого падіння чи забиття. Як зазначається в дослідженні, споживання вітаміну D і регулярні фізичні вправи дійсно мають значення.

Коли йдеться про кількість вітаміну D, медики кажуть, що для більшості дорослих потрібно 600 МО на день.

Якщо вам 71 рік або більше, кількість підвищується до 800 МО на день. Однак, з урахуванням особливостей організму, лікар або дієтолог може надати більш конкретні вказівки.

"Важливо не перевищувати 4000 МО на день, оскільки надлишок вітаміну D може сприяти нудоті, блювоті, утворенню каменів у нирках, пошкодженню серця та раку", — додають медики.

Вітамін D накопичується з часом, тож це може призвести до токсичності, пов’язаної з кальцієм.

Додамо, що вітамін сонця (вітамін D) синтезується не лише із сонячними променями. Він також міститься у деяких продуктах харчування або може додаватися до них як харчова добавка.

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