Дефіцит вітаміну B12: два нетипові симптоми на шкірі, які не можна ігнорувати

Вітамін B12 — це не просто добавка, а важливий елемент для виживання організму. Окрім підтримки нервової системи та здоров’я крові, він є головним бар’єром проти розвитку анемії — стану, що виснажує організм і стає причиною хронічної втоми.

Daily Express

Найпоширенішими ознаками дефіциту вітаміну B12 є — втома, головний біль та виразки у роті. Проте дві ознаки, що проявляються на вашій шкірі, також можуть сигналізувати про дефіцит цієї поживної речовини.

Медики Національної служби охорони здоров’я Великої Британії зазначають, що деякі пацієнти з анемією, спричиненою дефіцитом вітаміну B12, повідомляють про відчуття поколювання або оніміння шкіри. Це відчуття часто може виникати в руках, передпліччях, ногах або стопах.

Як пояснюють фахівці, це відбувається тому, що зі зниженням рівня вітаміну B12 організм виробляє менше мієліну — жирової речовини, яка покриває та захищає нерви.

Ще один симптом дефіциту вітаміну В12, який проявляється на шкірі, це її «блідо-жовтий відтінок».

Науковці пояснюють, що такий стан напряму пов’язаний із тим, що без вітаміну B12 організм просто не здатний виробляти достатню кількість червоних кров’яних тілець (еритроцитів). Найчастіше причиною стає наш щоденний раціон.

Зазвичай ми отримуємо норму цього вітаміну з м’яса, риби або молочних продуктів. Саме тому люди, які з тих чи інших причин рідко вживають продукти тваринного походження, потрапляють у зону ризику та можуть відчути симптоми дефіциту.

Якщо ж справа вже дійшла до анемії, стандартним розв’язанням проблеми стає курс ін’єкцій вітаміну B12, які допомагають швидко відновити баланс в організмі. Однак фахівці наголошують, якщо ви помітили на своїй шкірі подібні ознаки — обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря.

