Залізо — це життєво важливий елемент / © Credits

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В організмі людини залізо допомагає виробляти гемоглобін та переносити кисень по всьому тілу. Нестача цього мінералу може викликати залізодефіцитну анемію, за якої люди часом відчувають озноб, хронічну втому та інші симптоми.

Нестача цього важливого елементу в організмі може не лише спричинити неприємні відчуття, а в деяких випадках свідчити про небезпечні для здоров’я стани, пише Cleveland Clinic.

Доктор медичних наук та лікар сімейної медицини Девід Брилл розповів про симптоми, які можуть вказувати на дефіцит заліза.

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Блідість або жовтизна шкіри

Залізо в людському організмі сприяє виробленню гемоглобіну, який у еритроцитах має червоне забарвлення. Тому низький рівень цього мінералу в тілі може вплинути на колір обличчя, зробивши його більш блідим або жовтим, ніж зазвичай.

Постійна втома і слабкість

Як говорить Девід Брилл, часом втомлюватися — нормально, але відчуття постійного виснаження може свідчити про дефіцит заліза.

Запалений язик

Ця проблема може ускладнити жування і ковтання, що, зі свого боку, може зробити споживання достатньої кількості поживних речовин іще складнішим. Тому слідкуйте за будь-яким набряком язика, болючістю або зміною смаку їжі. І не забувайте оглядати всю ротову порожнину — дефіцит заліза може спричинити блідість ясен.

Сухі потріскані губи та рот

У людей із дефіцитом заліза може виникнути особливий тип тріщин, який називається кутовим хейлітом, бо вражає куточки рота. Самостійне лікування кремом або маззю не допоможе: через брак заліза тріщини з’являтимуться знову.

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Продукти з високим вмістом заліза:

нежирна яловичина, баранина, індичка, курка, телятина і свинина

молюски, устриці, мідії, гребінці, креветки, сардини, краби, форель, пікша, минтай і анчоуси

квасоля, нут, сочевиця, горох, тофу

темно-зелені овочі: шпинат, броколі, стручкова квасоля, капуста, мангольд, горох і рукола, а також батат

горіхи та насіння: фісташки, мигдаль, кеш’ю, кедрові горіхи, горіхи макадамії, гарбузове насіння, кунжут, насіння льону та конопель

сухофрукти — родзинки, фініки, інжир, чорнослив і курага — містять більше заліза, ніж їхні свіжі аналоги

Раніше ми писали про те, чим небезпечний дефіцит заліза та хто у групі ризику. Більше про це читайте у новині.

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