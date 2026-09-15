Деменція може починатися непомітно: 5 ранніх ознак, на які варто звернути увагу

Ранні ознаки деменції: 5 змін, на які варто звернути увагу / © Credits

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Перші прояви деменції не завжди схожі на очевидні проблеми з пам’яттю. Зміни можуть накопичуватися поступово і тривалий час залишатися майже непомітними — людина починає плутатися у звичних справах, частіше шукати слова або поводитися не так, як раніше.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Деменцією називають сукупність симптомів, за яких порушення пам’яті, мислення та інших когнітивних функцій зрештою позначаються на повсякденному житті. Найчастіше її пов’язують із хворобою Альцгеймера, проте причиною можуть бути також судинні порушення, деменція з тільцями Леві, лобно-скронева деменція та інші захворювання.

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Саме тому початок деменції у різних людей може мати різний вигляд. В одному разі насамперед страждає пам’ять, в іншому — мовлення, увага, поведінка або здатність виконувати звичні дії.

Які зміни можуть з’явитися першими

Однією з характерних проблем є нездатність утримувати в пам’яті нову інформацію. Людина може чудово пам’ятати давні події, але забувати недавню розмову, знову ставити запитання, на яке вже отримала відповідь, або кілька разів розповідати те саме. Родичі іноді помічають такі зміни раніше за саму людину.

Іншим сигналом можуть стати труднощі зі справами, які роками не вимагали особливих зусиль. Знайомий рецепт, оплата рахунків, банківські операції чи користування побутовою технікою раптом потребують більше часу й концентрації. Людина може плутати етапи, пропускати їх або робити нетипові для себе помилки.

Зміни можуть торкнутися і мовлення. Йдеться не про поодинокий випадок, коли потрібне слово «крутиться на язиці». Проблема стає помітною, коли слова доводиться шукати дедалі частіше, людина зупиняється посеред фрази, повторюється або замість назви звичайного предмета пояснює його призначення. Водночас може ставати важче стежити за тривалою чи складною розмовою.

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Ще одна можлива ознака — погіршення орієнтації у часі та просторі. Людина починає плутати дати, втрачати відчуття часу або почуватися невпевнено там, де раніше добре орієнтувалася. Особливо показовою може бути ситуація, коли вона губиться на давно знайомому маршруті.

Не всі ранні зміни стосуються когнітивних навичок безпосередньо. Іноді першими їх помічають у поведінці. Людина може стати більш замкнутою, апатичною, дратівливою, тривожною чи недовірливою, втратити інтерес до улюблених занять. Можливі також нетипові фінансові рішення або поведінка, яка раніше була їй не властива. За деяких форм лобно-скроневої деменції саме такі зміни можуть з’являтися одними з перших.

Забудькуватість ще не означає деменцію

Один загублений ключ, забуте ім’я чи пропущений платіж самі собою не є доказом захворювання. Значення має те, наскільки поведінка людини відрізняється від звичної для неї.

Насторожити можуть нові проблеми, які регулярно повторюються, поступово стають вираженішими та починають заважати повсякденним справам. Наприклад, якщо людина, яка раніше самостійно вела фінанси, дедалі частіше плутає платежі або вже не дає з ними раду.

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Водночас схожі проблеми не завжди спричинені деменцією. Пам’ять і концентрація можуть погіршуватися через депресію, порушення роботи щитоподібної залози, дефіцит вітаміну B12, апное сну, вживання алкоголю або побічну дію деяких препаратів.

Раптова сплутаність свідомості також відрізняється від типового перебігу деменції. Вона може бути проявом делірію, який виникає протягом годин або днів і потребує медичного обстеження.

Коли потрібне обстеження

Звернутися до лікаря варто, якщо зміни пам’яті, мовлення, орієнтації, поведінки або здатності виконувати звичні справи стають регулярними чи поступово посилюються.

Для встановлення причини одного універсального тесту недостатньо. Лікар може оцінити симптоми та історію хвороби, провести когнітивні тести, призначити лабораторні дослідження, а за потреби — КТ або МРТ.

Обстеження важливе ще й тому, що частина станів із подібними симптомами піддається лікуванню. Якщо ж причиною виявиться деменція, встановлення точного діагнозу дає змогу визначити подальше лікування, підтримку та догляд.

Нагадаємо, навіть звичні продукти можуть стати небажаною частиною раціону, якщо їсти їх регулярно і у великих кількостях. До переліку потрапили сім популярних груп їжі.

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