Деменція ропочинається непомітно: 7 симптомів, які не можна ігнорувати

Ранні ознаки деменції

Деменція — хвороба, яка нині невиліковна. Однак є способи, як знизити ризики деменції. Потрібно відстежувати свій стан здоров’я. Психіатр розповів про сім ознак, які свідчать, що деменція може розпочатися тоді, коли ви на неї не чекаєте.

Про ранні симптоми деменції, на які потрібно негайно реагувати, розповіли на Your Tango.

Ранні ознаки деменції: на що потрібно звертати увагу

Багато людей бояться старіти, адже не хочуть стикатися з хворобою Альцгеймера чи деменцією. Ці хвороби можуть бути настільки руйнівними для мозку, що найменші прогалини в пам’яті сприйматимуться катастрофічно.

Психіатр Даніель Амен розповів про ранні ознаки деменції, які не можна ігнорувати. Він наголосив на тому, що за найменшої підозри на це захворювання потрібно проводити обстеження і втручання. Також варто звертати увагу на такі ознаки, як провали в пам’яті.

«Хвороба Альцгеймера фактично починається в мозку за десятиліття до появи будь-яких симптомів», — пояснює лікар.

Першою ознакою, на яку потрібно звернути увагу, є провали в пам’яті. Це найпоширеніша ознака розвитку деменції. Забудькуватість може бути нормою, однак якщо ви помітили різке погіршення пам’яті або можете проаналізувати, що «це гірше, ніж 10 років тому», тоді потрібно звертатися до фахівців.

Друга ознака — погана розсудливість та імпульсивність. Це може означати, що активність лобової частки знижується. У вас може бути відчуття, ніби мозок «вимикається».

Нейробіологи з Каліфорнійського університету виявили, що у пацієнтів з деменцією може виникати ризикована поведінка — коли людина злиться і намагається вийти з дому небезпечним способом. У такому разі потрібно комунікувати з роздратованою людиною м’якше.

Третьою ознакою раннього розвитку деменції є коротка тривалість концентрації уваги та відволікання. Людині може здаватися, що час прискорюється. Це етап, коли необхідно звернутися до лікаря та розпочати терапію.

Доктор Майкл Гантер додав, що сучасні умови життя не дають мозку повноцінно працювати, адже люди постійно гортають стрічку новин, читають сповіщення, перевантажують свій мозок. Все це зменшує префронтальну кору.

Четверта ознака раннього розвитку деменції — поганий настрій.

«Депресія подвоює ризик розвитку хвороби Альцгеймера у жінок і підвищує його вчетверо у чоловіків», — поділився доктор Амен.

Про те, що депресія є ранньою ознакою хвороби Альцгеймера, відомо давно, однак датське дослідження показало, що зв’язок ще сильніший. Діагностована депресія значно підвищує шанси на розвиток захворювання.

П’ята ознака — надмірна вага. Зі збільшенням маси тіла зменшуються функції мозку. Це підтверджується кількома дослідженнями, в яких сканували мозок людей з надмірною та здоровою вагою. За результатами у людей з надмірною вагою на 4% менша маса мозку. Також мозок старішає приблизно на вісім років, якщо ви маєте зайву вагу.

У людей з ожирінням негативні показники подвоюються.

Шоста ознака — низький рівень енергії. Якщо вам не вистачає енергії на весь день, часто це означає зниження кровообігу в організмі, включно з мозком. Варто звернутися до лікаря, якщо ви маєте такий симптом.

Сьома ознака раннього розвитку деменції — хронічне безсоння та апное уві сні. Порушення сну тісно пов’язані з деменцією та хворобою Альцгеймера. Низка досліджень вказує на прямий зв’язок. Людям, які мають порушення сну, варто звернутися до лікаря, щоб запобігти розвитку хвороби.

Чому потрібно займатися профілактикою деменції

Профілактика і раннє діагностування деменції та хвороби Альцгеймера дають можливість раніше розпочати лікування та запобігти суттєвому руйнуванню мозку і великим провалам у пам’яті.

Рання діагностика також знижує емоційний і фінансовий тягар лікування. Все це — «інвестиція» у свій мозок.

Враховуючи те, що перші видимі симптоми з’являються за десятиліття прогресування хвороби, люди мають час на полегшення своїх симптомів зараз і в майбутньому.

До раціону варто додати продукти, які знижують ризик деменції. Також варто читати художню літературу, розв’язувати математичні задачі та кросворди, відмовлятися від надмірного гортання стрічки новин. Усе це допоможе тримати мозок у тонусі.