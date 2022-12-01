День боротьби зі СНІД: чи є лікування ВІЛ повністю безкоштовним для українців

У день боротьби зі СНІД фахівці НСЗУ нагадують, що це важке інфекційне захворювання, яке спричиняє вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), вражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму захворюванням. Однак у разі раннього виявлення та регулярній антиретровірусній терапії люди з ВІЛ можуть жити довгим та повноцінним життям.

Профілактика та лікування ВІЛ покриваються "Програмою медичних гарантій" та є повністю безкоштовними для українців.

Спершу потрібно зробити тестування на ВІЛ.

Де можна зробити тест на ВІЛ

у свого сімейного лікаря;

у найближчому Центрі СНІДу чи кабінеті "Довіра";

у будь-якому закладі охорони здоров’я України, що надає медичну допомогу в межах 13 пакетів програми медичних гарантій, у тому числі амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу;

в неурядових організаціях;

можна замовити оральний тест на ВІЛ та пройти за його допомогою самотестування за посиланнями; опція замовлення тесту доступна для людей, які заповнили анкету ризику та отримали високий та середній результат.

"Якщо ви живете з ВІЛ, не забувайте про щоденний прийом антиретровірусної терапії. Це не лише допоможе вам почуватися краще та жити більш повноцінне життя, а й захистить від інфікування вашого партнера або партнерку. Адже у разі досягнення

невизначування рівня вірусного навантаження, ВІЛ не передається статевим шляхом", — зазначають медики.

Антиретровірусна терапія в Україні безкоштовна. Її можна отримати в СНІД-Центрі або на АРТ-сайті після консультації з лікарем.

Також Центр громадського здоров’я за підтримки проєкту "Інновації для подолання епідемії ВІЛ" розробив платформу та чат-бот у Telegram. Ці ресурси допоможуть людям, які живуть з ВІЛ, знайти АРТ там, де вони зараз — в Україні або за кордоном.

Нагадаємо, за даними нового дослідження, під час війни кожна третя сім'я в Україні, в якій проживає людина з хронічним захворюванням, не в змозі забезпечити їй догляд.

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