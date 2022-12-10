Держава буде закуповувати ліки проти спінальної м’язової атрофії

«Рисдиплам» – надзвичайно дорогі ліки, які можуть забезпечити повноцінне життя людям з цим рідкісним генетичним захворюванням.

Ліки отримуватимуть пацієнти, які відповідають певним критеріям, а також за результатами програми розширеного неонатального скринінгу, який дозволяє виявляти захворювання у новонароджених.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

Також сьогодні було остаточно затверджено перелік ще 8 лікарських засобів, які буде закуповувати держава для безоплатного лікування пацієнтів.

"МОЗ спільно з Медичні закупівлі України і вдалося провести ефективні переговори з виробниками щодо вартості лікарських засобів за умови агресії ворога та домогтися суттєвої економії коштів державного бюджету. Дякуємо всім причетним за результативні перемовини з виробниками та прийняття рішення, яке рятуватиме життя українців", - йдеться у повідомленні.

Ця рідкісна генетична хвороба характеризується прогресивною м’язовою слабкістю у всьому організмі. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату та, зрештою, приковує хворого до інвалідного візка та ліжка.

Зараз чимало сімей в Україні проводять збирання коштів на рятівне лікування для дітей із підтвердженим діагнозом СМА. Захворювання вражає рухові нейрони спинного мозку і призводить до наростальної м'язової слабкості. Воно прогресує зі слабкості м'язів ніг і всього тіла і до м'язів, що відповідають за ковтання і дихання, водночас інтелект повністю збережений.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, що спінальна м'язова атрофія - нещадний генетичний вбивця.

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