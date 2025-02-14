Десерт не для всіх: яка користь халви і кому її в жодному разі не можна їсти

Медики говорять, що халва дійсно найкорисніша з усіх солодощів, бо виготовлена з горіхів або насіння. Продукти, які входять до її складу, є цінними самі собою. Навіть жир у халві – це потрібні організму людини поліненасичені жирні кислоти омега-6 і омега-9, які він може отримати лише з їжі.

Халва також містить вітаміни Е і В, калій та магній, які запобігають хворобам серця та уповільнюють процеси старіння. Також у халві міститься білок, що цінний амінокислотами та протеїнами. А її рослинна клітковина допомагає налагодити роботу шлунково-кишкового тракту.

Які види халви найкорисніші

Соняшникова халва вважається традиційним смаколиком, вона виготовляється з насіння соняшника. Її досить часто роблять вдома власноруч. Соняшникова халва багата на вітаміни групи В та F, дуже корисна для серця, очищує кров від холестеринових бляшок, стабілізує кислотність у кишківнику.

вважається традиційним смаколиком, вона виготовляється з насіння соняшника. Її досить часто роблять вдома власноруч. Соняшникова халва багата на вітаміни групи В та F, дуже корисна для серця, очищує кров від холестеринових бляшок, стабілізує кислотність у кишківнику. Арахісова халва виготовляється з арахісу. Вона містить фолієву кислоту, яка сприяє оновленню клітин організму, тому має омолоджувальний ефект. Інші вітаміни, які входять до складу цього смаколика, також корисні для серцево-судинної системи, можуть попередити захворювання на рак. Арахісова халва багата на кремній, який зміцнює кістки, хрящі, зуби та сухожилля.

Кому не можна їсти халву

Халва – це смаколик не для всіх, як попереджають лікарі. Вона містить багато цукру, тому шкідлива для хворих на діабет ІІ типу. Також не слід вживати халву людям, які мають проблеми із зайвою вагою, алергію на арахіс, хвороби кишківника та печінки. Халва – досить калорійний продукт. Щоб вона не шкодила фігурі, варто вживати не більше 30 грамів на день.

Читайте також:

Стало відомо, в які години доби й у скільки років людина почувається найщасливішою

Названо популярний напій, який забирає до 10 років життя, провокує ожиріння й розвиток діабету