Дешевий поживний сік, який сповільнює старіння і не тільки

Буряковий сік може стати доступним та безпечним елементом стратегії здорового старіння. Продукти, багаті на природні нітрати, насамперед буряковий сік, можуть підтримувати фізичну форму і сприяти здоровішому старінню.

Такого висновку дійшли дослідники Медичного університету Лодзі, які опублікували систематичний огляд у журналі Nutrients.

Автори проаналізували дані десятків досліджень та показали: добавки на основі буряків найчастіше покращують витривалість, м’язову ефективність та відновлення після навантажень, особливо у людей без професійної спортивної підготовки.

Ключову роль відіграє оксид азоту, що утворюється із харчових нітратів. Він розширює судини, покращує кровопостачання м’язів та знижує потребу тканин у кисні при фізичному навантаженні. Завдяки цьому знижується стомлюваність та підвищується ефективність рухів — ефекти, особливо важливі у зрілому та похилому віці, коли фізичні резерви поступово зменшуються.

Що стосується роботи мозку, дані поки що менш однозначні. У низці досліджень буряковий сік був пов’язаний з покращенням уваги, реакції та окремих показників пам’яті, проте загальний висновок авторів обережний: переконливих доказів стійкого когнітивного ефекту поки що недостатньо.

Крім того, вживання соку:

знижує кров’яний тиск

знижує рівень «поганого» холестерину

поліпшує витривалість під час виконання вправ

поліпшує м’язову силу в людей із серцевою недостатністю

підтримує загальний стан здоров’я під час хіміотерапії

Під час купівлі бурякового соку важливо вибирати натуральні, органічні варіанти без добавок і цукру. Буряковий сік у рідкій формі кращий за порошкові аналоги.

