Дешевий поживний сік, який сповільнює старіння і не тільки
Регулярне вживання кількох ковтків овочевого соку на день може поліпшити стан здоров’я.
Буряковий сік може стати доступним та безпечним елементом стратегії здорового старіння. Продукти, багаті на природні нітрати, насамперед буряковий сік, можуть підтримувати фізичну форму і сприяти здоровішому старінню.
Такого висновку дійшли дослідники Медичного університету Лодзі, які опублікували систематичний огляд у журналі Nutrients.
Автори проаналізували дані десятків досліджень та показали: добавки на основі буряків найчастіше покращують витривалість, м’язову ефективність та відновлення після навантажень, особливо у людей без професійної спортивної підготовки.
Ключову роль відіграє оксид азоту, що утворюється із харчових нітратів. Він розширює судини, покращує кровопостачання м’язів та знижує потребу тканин у кисні при фізичному навантаженні. Завдяки цьому знижується стомлюваність та підвищується ефективність рухів — ефекти, особливо важливі у зрілому та похилому віці, коли фізичні резерви поступово зменшуються.
Що стосується роботи мозку, дані поки що менш однозначні. У низці досліджень буряковий сік був пов’язаний з покращенням уваги, реакції та окремих показників пам’яті, проте загальний висновок авторів обережний: переконливих доказів стійкого когнітивного ефекту поки що недостатньо.
Крім того, вживання соку:
знижує кров’яний тиск
знижує рівень «поганого» холестерину
поліпшує витривалість під час виконання вправ
поліпшує м’язову силу в людей із серцевою недостатністю
підтримує загальний стан здоров’я під час хіміотерапії
Під час купівлі бурякового соку важливо вибирати натуральні, органічні варіанти без добавок і цукру. Буряковий сік у рідкій формі кращий за порошкові аналоги.
