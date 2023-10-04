Десять секретів японців для щасливого та довгого життя: принципи Ікіґай

В одній з найпопулярніших книг про довголіття "Ікіґай: японський секрет довгого та щасливого життя" авторів Франсеска Міраллеса та Ектора Гарсія можна віднайти десять правил для кращого життя.

Що таке "Ікіґай" простими словами? У вільному перекладі це слово означає "щастя бути завжди зайнятим". Японці вкладають у цей термін справжні цілі в житті людини. В цій країні вважається, що пошук "свого ікіґай" робить життя значущим.

За словами авторів книги "Ікіґай: японський секрет довгого та щасливого життя", Окінава в Японії є зоною найбільшої концентрації довголітніх людей у світі. Гарсія та Міраллес взяли інтерв'ю у найстаріших японців, які там проживають, щоб написати книгу для пошуку своєї цілі в житті. Адже в Японії кажуть: "Тільки якщо залишатися активним, ви захочете жити сто років".

Як скласти Ікіґай: десять основних секретів щасливого та довгого життя

Ось які правила з'ясували Франсеска та Ектор під час своїх інтерв'ю в Окінаві:

Залишайтеся активними — не виходьте на пенсію : багато довгожителів у світі працюють до 80-90 років або просто не виходять на пенсію. Якщо у вас буде ціль, заради якої потрібно прокидатися щоранку, це стане найкращим повштовхом до довгого життя.

: багато довгожителів у світі працюють до 80-90 років або просто не виходять на пенсію. Якщо у вас буде ціль, заради якої потрібно прокидатися щоранку, це стане найкращим повштовхом до довгого життя. Не поспішайте : хоча може здаватися, що це нормально поспішати зробити чи відчути щось, насправді це може негативно вплинути на ваше життя. Зупиніться, щоб придивитися до того, що вас оточує. Це неодмінно додасть життю сенс.

: хоча може здаватися, що це нормально поспішати зробити чи відчути щось, насправді це може негативно вплинути на ваше життя. Зупиніться, щоб придивитися до того, що вас оточує. Це неодмінно додасть життю сенс. Не переповнюйте шлунок : часто ті столітні люди, з якими спілкувалися автори, їдять лише 80% від того, що є на тарілці. Хоча десерт після обіду чи додатковий гарній може принести мимолітню радість, але в довгостроковій перспективі точно не зробить вас щасливішими.

: часто ті столітні люди, з якими спілкувалися автори, їдять лише 80% від того, що є на тарілці. Хоча десерт після обіду чи додатковий гарній може принести мимолітню радість, але в довгостроковій перспективі точно не зробить вас щасливішими. Оточіть себе відданими друзями : згідно з дослідженням Гарвардського університету, яке тривало цілих 85 років, хороші стосунки з іншими людьми сприяють довголіттю та щасливому життю. Наприклад, в Окінаві столітні жителі проводять свій вільний час в громадських центрах, де багато спілкуються та навіть змагаються в товариських спортивних іграх.

: згідно з Гарвардського університету, яке тривало цілих 85 років, хороші стосунки з іншими людьми сприяють довголіттю та щасливому життю. Наприклад, в Окінаві столітні жителі проводять свій вільний час в громадських центрах, де багато спілкуються та навіть змагаються в товариських спортивних іграх. Будьте завжди у формі : фізичні вправи є важливим компонентом довголіття. Якщо виснажлива фізкультура вам не підходить, є спокійніші варіанти. До прикладу, в Японії досить популярним є п'ятихвилинні радіо-тайсо, які потрібно робити щодня.

: фізичні вправи є важливим компонентом довголіття. Якщо виснажлива фізкультура вам не підходить, є спокійніші варіанти. До прикладу, в Японії досить популярним є п'ятихвилинні радіо-тайсо, які потрібно робити щодня. Посміхайтеся : такі прості речі, як посмішка, роблять наше життя наповненим глибоким сенсом. Тому, за словами авторів книги, вони є надзвичайно важливими.

: такі прості речі, як посмішка, роблять наше життя наповненим глибоким сенсом. Тому, за словами авторів книги, вони є надзвичайно важливими. Відновіть зв'язок із природою : знаходьте час для прогулянки на свіжому повітрі, особливо, якщо ви живете в місті. Хоча декому може здатися, що відпочинок на природі є марною тратою часу, насправді він допомагає підвищити продуктивність, покращити пам'ять і підняти настрій.

: знаходьте час для прогулянки на свіжому повітрі, особливо, якщо ви живете в місті. Хоча декому може здатися, що відпочинок на природі є марною тратою часу, насправді він допомагає підвищити продуктивність, покращити пам'ять і підняти настрій. Дякуйте : це чудовий спосіб пригадати все те хороше, що є в вашому житті. Тому знаходьте час, щоб поділитися вдячністю за родину, друзів, здоров'я та навіть за себе.

: це чудовий спосіб пригадати все те хороше, що є в вашому житті. Тому знаходьте час, щоб поділитися вдячністю за родину, друзів, здоров'я та навіть за себе. Живіть зараз: припиніть шкодувати про минуле і боятися майбутнього. У вас є лише сьогодні, тому використовуйте його якнайкраще.

Ну і, звичайно, щоб жити довго та щасливо, потрібно щодня дотримуватися свого ікіґай.

Ікіґай та радіо-тайсо: п'ятихвилинні вправи для довголіття

Радіо-тайсо практикують майже всі довгожителі Окінави, яких опитали автори книги. Радіо-тайсо можна перекласти як "радіо вправи". Таку назву вони отримали через те, що інструкції щодо рухів транслювалися по радіо ще далекого 1929 року.

Навіть сьогодні радіо-тайсо все ще виходить щоранку о 6:30 на одній з найстаріших радіостанцій Японії. Рухи мають низьку інтенсивність, а тому чудово підходять для того, щоб розпочати свій день.

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