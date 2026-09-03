Детокс для печінки: дієтологи назвали овоч, який обов'язково має бути у вашому осінньому меню

Багато хто додає цибулю-порей лише до супу, хоча цей овоч також може підтримувати роботу печінки / © Credits

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Восени українці все частіше шукають натуральні способи підтримки здоров’я, тому дієтологи радять обов’язково додати до свого щоденного раціону звичайну цибулю-порей. Цей популярний овоч не лише збагачує смак супів чи гарнірів, але й містить унікальні рослинні сполуки для покращення роботи печінки та травної системи.

Про це пише Egeszsegkalauz.

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Вплив порею на роботу печінки

Печінка відіграє життєво важливу роль у функціонуванні організму, оскільки вона бере безпосередню участь у переробленні різних речовин та розщепленні жирів. Нещодавні дослідження на тваринах показали, що регулярне вживання цибулі-порею сприяє помітному зменшенню жирових відкладень та запальних процесів у цьому органі.

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Хоча метаболізм сирійських хом’яків певною мірою схожий на людський, науковці застерігають від автоматичного перенесення цих багатообіцяючих результатів на пацієнтів. Тому цей овоч слід розглядати лише як корисне доповнення до здорового меню, а не як самостійні ліки проти серйозних захворювань.

Природна детоксикація та травлення

Цибулю-порей часто називають засобом для природної детоксикації, проте вона не здатна миттєво виводити шкідливі речовини чи замінювати повноцінну роботу нирок. Її справжня користь полягає у високому вмісті води та клітковини, які ефективно підтримують гідратацію та створюють сприятливе середовище для природних процесів очищення організму.

Харчові волокна цього овоча стимулюють правильну роботу кишківника, тому він ідеально підходить для збагачення бідного на клітковину раціону. Людям із чутливою травною системою фахівці рекомендують починати з невеликих порцій термічно обробленої білої частини рослини, уважно спостерігаючи за реакцією організму.

Правильне очищення та зберігання

Під час росту між щільними листками порею часто накопичується земля та пісок, тому звичайного ополіскування водою ззовні буде абсолютно недостатньо. Для якісного очищення необхідно розрізати овоч уздовж, не доходячи до самого кореня, та ретельно промити всі шари під проточною водою.

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Свіжу цибулю варто класти до холодильника немитою, попередньо загорнувши її в паперовий рушник та помістивши у нещільно закритий пакет. Нарізані залишки потрібно ретельно обсушити та зберігати у герметичному контейнері, намагаючись використати їх якомога швидше для збереження вітамінів та свіжості.

Використання зеленої частини овоча

Темно-зелене листя цибулі-порею є жорсткішим і потребує тривалішого варіння, через що багато кулінарів помилково відрізають та викидають цю частину. Насправді добре промиті зелені пагони чудово підходять для приготування насичених домашніх овочевих чи м’ясних бульйонів.

Залишки чистого листя можна легко заморозити невеликими порціями, щоб згодом додавати їх до супів або страв довгого приготування. Такий раціональний підхід дозволяє максимально ефективно використати весь корисний продукт та суттєво зменшити кількість щоденних харчових відходів на кухні.

Нагадаємо, раціон із достатньою кількістю вітамінів групи B може бути пов’язаний із меншим ризиком деменції. Найпомітніший результат дослідники отримали саме від рибофлавіну (вітаміну B12).

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