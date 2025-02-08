Детокс на соках може бути небезпечним: що варто знати

Хоча короткотривалий соковий детокс не завдасть серйозної шкоди, важливо не забувати баланс у раціоні.

Детокс на соках, коли людина вживає тільки фруктові напої кілька днів поспіль, здобув популярність як спосіб швидкої детоксикації організму. Однак нові наукові дослідження вказують на можливі небезпечні наслідки такої дієти.

Про це повідомило видання Gizmodo.

Вчені Північно-Західного університету провели дослідження, яке показало, як сокові дієти впливають на наш мікробіом. 14 учасників були розділені на три групи: одна вживала лише цільні рослини, інша — соки без твердої їжі, а третя поєднувала обидва варіанти. Дослідження показало, що сокові дієти можуть спричиняти дисбаланс мікробіому, зокрема збільшення бактерій, пов'язаних із запаленням.

Однією з основних проблем сокових детоксів є втрата клітковини, яка міститься в цільних овочах і фруктах і підтримує здоров'я кишківника. Без неї, як показало дослідження, у мікробіомі зменшується кількість корисних бактерій, таких як Firmicutes, і збільшується кількість бактерій, пов'язаних із запаленням, наприклад, Proteobacteria. Це може призвести до порушення функцій кишечника та навіть зниження когнітивних здібностей.

Дослідження показали, що наш мікробіом має прямий вплив на травлення, імунну систему та психічне здоров’я. Порушення його балансу, особливо в бік запалення, може викликати проблеми з травленням, здуття живота та навіть метаболічні зміни, які важко коригувати.

Хоча сокові детокси в короткостроковій перспективі, ймовірно, не завдадуть серйозної шкоди, вони не є універсальним рішенням. Особливо якщо в цей період нехтувати клітковиною. Лише 10% американців споживають рекомендовану кількість клітковини (25 г для жінок, 38 г для чоловіків), а вона необхідна для здорового кишківника та зниження ризику хронічних захворювань.

Експерти радять змішувати овочі та фрукти для збереження клітковини або поєднувати соки з цільними продуктами, щоб підтримати здоровий мікробіом і забезпечити необхідну кількість клітковини.

Нагадаємо, вчені назвали напої, що значно підвищують ризик діабету.

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