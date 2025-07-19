Детокс-вода з огірком: як її приготувати, у чому користь

Для отримання максимальної вигоди використовуйте органічні огірки і якісну воду / © Pixabay

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Огіркова вода з додаванням лимону має приємний свіжий смак, у ній нуль калорій, зате багато корисних для шкіри, травлення та організму в цілому речовин. Такий напій багатий на флавоноїди та інші антиоксиданти, вітаміни С і К, калій, марганець і магній.

Для початку потрібно нагадати: огірки на 95% складаються з води. Так, це робить овоч екстразволожуючою рослиною, але у ньому майже не залишається поживних речовин. В огірку дійсно є доза вітаміну K (який допомагає згортатися крові) і калію (електроліт, який утримує рідину всередині клітин).

Лимон, як відомо, — це джерело вітаміну С.

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Смакова сумісність цих інгредієнтів для наших рецепторів є настільки приємною, що це спонукає нас пити воду частіше і в більшому об’ємі. Особливо, коли стоїть вибір — потягнутися за пляшечкою солодкої газованої води, щоб втамувати спрагу у спеку, або все-таки налити склянку огіркової води.

Спосіб приготування дуже простий: необхідна кількість води, порізати на штаточки огірок та лимон. Огіркову воду найкраще вживати протягом 6−12 годин після приготування, оскільки огірок починає виділяти воду і стає менш апетитним із часом.

Навіщо пити огіркову воду

По-перше, це допомагає задовольнити щоденну потребу в рідині та запобігає зневодненню. Огірки містять близько 95% води, що робить їх ідеальним джерелом гідратації.

Більша частина поживних речовин огірка міститься в його шкірці та насінні, тому рекомендується не чистити огірки перед вживанням, якщо тільки їх не оброблено або не вкрито восковим шаром.

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