Дев'ятий на планеті, що вижив: медики врятували підлітка, мозок якого "їла амеба" – фото

Індійський підліток став дев'ятою людиною у світі, якій вдалося вижити після зараження рідкісною інфекцією головного мозку, яку спричиняє амеба.

Про це повідомляє BBC.

Врятувати 14-річного Афнана Ясіма вдалося завдяки кампанії з підвищення обізнаності громадськості в соціальних мережах.

Афнан, як вважають, заразився у червні після того, як пішов плавати до місцевого ставка в південному штаті Керала. Його лікар сказав, що амеба, звана Naegleria fowleri, ймовірно, потрапила до його організму з води, яка була нею заражена.

Первинний амебний менінгоенцефаліт (ПАМ), захворювання, яке спричиняється амебою, має рівень смертності 97%.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у період від 1971 до 2023 року всього восьмеро людей пережили цю хворобу в чотирьох країнах – Австралії, США, Мексиці та Пакистані.

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У всіх випадках інфекція була діагностована в період від дев'ятої години до п'яти днів після появи симптомів, що відіграло вирішальну роль у їхньому одужанні.

Медичні експерти стверджують, що своєчасне лікування є ключем до лікування захворювання. Серед симптомів ПАМ головний біль, лихоманка, нудота, блювання, дезорієнтація, скутість шиї, втрата рівноваги, судоми та/або галюцинації.

Відомо, що амеба проникає до організму людини через носові ходи і проходить через гратчасту пластинку, яка розташована біля основи черепа і передає нюхові нерви, що забезпечують нюх, щоб досягти мозку.

"Потім паразит виділяє різні хімічні речовини і руйнує мозок", - говорить доктор Абдул Рауф, який лікував Афнана.

Більшість пацієнтів помирають через внутрішньочерепний тиск.

Афнан Ясім та лікар Абдул Рауф / Фото: Baby Memorial hospital

Медик додав, що амеба була виявлена у прісноводних озерах, особливо у теплій воді.

"Людям не слід стрибати чи пірнати у воду. Це правильний шлях для амеби потрапити до організму. Якщо вода забруднена, амеба потрапляє у ваш ніс", - каже він.

Найкраще, що можна зробити, каже Рауф, — уникати забруднених водойм. Навіть у басейнах людям рекомендується тримати рот вище за рівень води.

"Хлорування водних ресурсів дуже важливе", - додає доктор.

У дослідницькій роботі, опублікованій у штаті Карнатака, також повідомлялося про випадки зараження немовлят у місцевих умовах та в таких місцях, як Нігерія, через воду для купання.

Від 1965 року в усьому світі було зареєстровано близько 400 випадків ПАМ, тоді як в Індії було зареєстровано менше 30 випадків.

"У Кералі 2018-го і 2020 року був зареєстрований випадок ПАМ", - сказав лікар.

Лише цього року у Кералі було зареєстровано шість випадків. Із них троє померли, а один перебуває у критичному стані. Хоча Афнана виписали, шоста людина також відреагувала на лікування та одужує.

У Афнана симптоми з'явилися через п'ять днів після того, як він плавав у місцевому ставку в районі Кожікоде. У нього почалися судоми, і він почав скаржитися на сильний головний біль. Батьки відвели його до лікаря, але Афнану не стало краще. На щастя, його батько Сіддікі пов'язав симптоми сина з тим, що він прочитав у соціальних мережах.

Сіддікі, фермер-молочник, сказав, що читав про наслідки вірусу Ніпах — нещодавно від нього помер хлопчик у Кералі — у соціальних мережах, коли він випадково натрапив на інформацію про смертельну амебу, що пожирає мозок.

"Я читав щось про те, що судоми спричиняються інфекцією. Щойно в Афнана почалися судоми, я негайно відвіз його до місцевої лікарні", - сказав Сіддікі.

Афнан Ясім із татом / Фото: MK SIDDIQUI

Коли судоми не припинилися, він відвіз сина до іншої лікарні, але в цій не було невролога. Нарешті, вони вирушили до лікарні Baby Memorial у Кожікоді, де доктор Рауф працює консультантом-дитячим реаніматологом.

"Хвороба була діагностована протягом 24 годин від моменту появи симптомів", - сказав доктор Рауф.

Лікар Рауф вважає, що Сіддікі повідомив лікарів про купання Афнана в місцевому ставку та його наступні симптоми, що допомогло їм вчасно діагностувати хворобу.

До того, як Афнана доправили до лікарні, у Кералі від цієї хвороби вже померло троє людей.

"Після двох смертей у нашій лікарні ми поінформували уряд, оскільки це була проблема охорони здоров'я, і була запущена кампанія з підвищення обізнаності", — сказав доктор Рауф. Саме на цю кампанію з підвищення обізнаності наткнувся Сіддікі у соціальних мережах.

Лікарі провели тести у Афнана, які допомогли виявити наявність амеби у спинномозковій рідині хлопчика, яка перебуває у головному та спинному мозку, а потім ввели йому комбінацію протимікробних препаратів, ввівши їх у хребет.

Лікування також містило введення препарату, який уряд штату імпортував з Німеччини.

"Цей препарат використовується при рідкісних захворюваннях в Індії, але він не дуже дорогий", - сказав доктор Рауф. "У перший день пацієнт був непритомний через судоми. Але через три дні стан Афнану почав покращуватися".

Через тиждень лікарі повторили тести і виявили, що амеби в його організмі більше немає. Але він продовжуватиме приймати ліки протягом місяця, після чого планує відновити навчання.

Цей досвід зробив глибокий вплив на Афнана, який каже, що тепер хоче здобути ступінь у сфері сестринської справи.

Нагадаємо, сьома людина на планеті "вилікувалася" від ВІЛ. Це сталося після трансплантації стовбурових клітин.

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