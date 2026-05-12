Девід Аттенборо відзначив 100-річчя: які звички легендарного натураліста пов’язують із довголіттям

Девід Аттенборо. Фото: Danielwilke1/CC BY-SA 4.0

Легендарний британський телеведучий і документаліст сер Девід Аттенборо відзначає 100-річчя. Попри поважний вік, автор культових фільмів про природу продовжує працювати, отримувати престижні нагороди та залишатися одним із найвідоміших популяризаторів науки у світі.

Про це повідомило видання TODAY.com.

За десятиліття кар’єри Аттенборо став голосом документалістики про дику природу. Найбільшу популярність йому принесли проєкти «Планета Земля», «Життя на Землі», «Птахи богів» та «Приватне життя рослин».

Навіть у 99 років телеведучий продовжував отримувати міжнародні відзнаки. Торік він став найстаршим лауреатом премії Daytime Emmy за роботу над документальним фільмом Netflix «Таємне життя орангутанів».

Сам Аттенборо неодноразово говорив, що пояснює своє довголіття «простим везінням». Водночас деякі його звички збігаються з рекомендаціями, які дослідники пов’язують зі здоровим старінням.

Однією зі звичок документаліста є помірний підхід до харчування. У 2020 році він розповідав, що майже перестав їсти червоне м’ясо.

«Ну, я точно змінив свій раціон. Не дуже кардинально, але, здається, я не їв червоного м’яса вже кілька місяців», — казав Аттенборо.

Водночас він не відмовився повністю від продуктів тваринного походження та продовжує їсти рибу й сир. Такий стиль харчування називають флекситаріанством — це переважно рослинна дієта без суворої відмови від м’яса чи морепродуктів.

Дослідження свідчать, що регулярне вживання риби може позитивно впливати на здоров’я серця та мозку. Лосось, скумбрія, тунець, оселедець і сардини містять омега-3 жирні кислоти, які вважають важливими для організму.

Аттенборо також радить частіше проводити час на природі та дозволяти собі короткі паузи без поспіху й гаджетів.

«Одна з найпростіших речей, яку ви повинні зробити, коли у вас є така можливість, — це зупинитися, сісти, не рухатися, мовчати та почекати 10 хвилин. Я був би здивований, якби не сталося щось досить цікаве», — розповідав документаліст.

За словами телеведучого, особливо це працює в лісі чи парку. Він також закликав не бути надто нетерплячими під час таких спостережень.

Подібний ефект підтверджують і дослідження. Зокрема, науковці Корнельського університету дійшли висновку, що студенти, які проводили щонайменше 10 хвилин у природному середовищі, почувалися щасливішими.

Ще одним важливим принципом Аттенборо є постійна зайнятість і любов до своєї справи. Він працює на BBC від 1952 року та навіть через понад 7 десятиліть не вийшов на пенсію. У розмові з The Times у 2017 році він говорив, що не уявляє життя без нових вражень і роботи.

«Природа ніколи не втомлює. Підняти ноги — це чудово, але дуже нудно, чи не так?», — казав документаліст.

Науковці також пов’язують наявність життєвої мети з кращим фізичним і психічним здоров’ям. У дослідженні, опублікованому 2019 року в журналі JAMA, зазначалося, що сильне відчуття сенсу життя позитивно впливає на загальну якість життя.

За роки роботи Аттенборо неодноразово взаємодіяв із дикими тваринами — від гепардів до дитинчат горил. Саме любов до природи та тварин стала основою його багаторічної кар’єри.

Національні інститути охорони здоров’я США зазначають, що спілкування з тваринами може допомагати знижувати рівень стресу та позитивно впливати на артеріальний тиск. Дослідження також показують, що навіть спостереження за тваринами у природі чи зоопарках може покращувати емоційний стан людей.

Варто зазначити, що до 100-річчя телеведучого Лондонський музей природознавства вирішив зробити йому символічний подарунок — назвати новий вид оси Attenboroughnculus tau. У музеї заявили, що таким чином хотіли відзначити внесок Аттенборо у те, щоб показати світу «диво та красу природи».

