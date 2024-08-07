Деякі продукти можуть скоротити тривалість життя: вчені попередили про небезпеку

За прогнозами, до 2035 року на планеті зросте кількість літніх людей, а хронічні захворювання у них зустрічатимуться все частіше.

Деяка їжа дійсно може красти хвилини нашого життя. А якщо вживати її щодня, то ці хвилини складаються у роки, які ми непомітно втрачаємо. Вчені попередили, що головний "злодій" – це всім знайомий фаст-фуд.

Про це пише Glamour.

Вчені з університету Мічігану, США, встановили, що кожен з’їдений хот-дог відбирає у людини 36 хвилин її життя. А всього одна порція піци – 10 хвилин.

У перелік продуктів, вживання яких вкорочує нам віку, потрапили також бекон, гамбургер, бутерброди з арахісовим маслом або джемом.

“Більшість людей їдять і п’ють занадто багато калорій, насичених жирів, цукру і солі, але вживають недостатньо фруктів, овочів, жирної риби та клітковини”, – зазначили у Національній службі охорони здоров’я Британії (NHS).

На думку експертів з харчування, надмірна кількість насичених жирів призводить до збільшення кількості холестерину в крові. А це пряма дорога до розвитку серцево-судинних захворювань, насамперед гіпертонії та інсульту.

“Гарне харчування не обов’язково означає відмову від менш корисних речей, які вам подобаються. Насамперед це означає помірне вживання їх у рамках збалансованої дієти”, – додали в NHS.

За прогнозами вчених, до 2035 року на планеті зросте кількість літніх людей, а хронічні захворювання у них зустрічатимуться все частіше. Головною причиною таких тривожних прогнозів експерти називають "нехтування розумними кордонами у виборі страв”.

Статистичні дані NHS свідчать, що зараз кожен шостий британець має хронічні проблеми зі здоров’ям. Але якщо населення не почне харчуватися свідомо, вже за тридцять років, "хроніку" матиме вже кожен четвертий житель Британії у віці 65+.

Експерти бачать лише один шлях для запобігання погіршенню здоров'я людства – це збалансована дієта.

“Крахмалисті вуглеводи повинні становити трохи більше третини їжі, яку ви їсте. Вони включають картоплю, хліб, рис, макарони та крупи. Також має бути більше овочів, фруктів та риби”, – зазначили експерти.

Другим важливим для збереження здоров'я фактором вчені назвали рухливий спосіб життя, що передбачає помірні фізичні навантаження.

Нагадаємо, деякі щоденні звички можуть "красти" вашу енергію і бути причиною хронічної втоми

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