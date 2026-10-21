Діабет і група крові: дослідники виявили несподіваний зв’язок

Група крові може видати схильність до діабету / © ТСН

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Групу крові ми отримуємо від народження й не можемо змінити. Зазвичай про неї згадують під час медичних обстежень або коли йдеться про переливання крові. Проте ця біологічна особливість може бути пов’язана також з імовірністю деяких захворювань. Вчені знайшли доволі цікавий зв’язок: у людей із III (B) групою крові частіше виявляють діабет 2-го типу.

Про це пише Egészségkalauz із посиланням на масштабний аналіз наукових досліджень.

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Що приховує цифра 28%

Дослідники з Китаю на чолі з епідеміологинею Фан-Хуа Лю проаналізували 51 систематичний огляд і метааналіз. У цих роботах вчені раніше вивчали 270 можливих зв’язків між групами крові, резус-фактором і різними захворюваннями.

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Після ретельної статистичної перевірки лише один зв’язок отримав найвищу оцінку переконливості доказів: між B-групою крові та діабетом 2-го типу.

За розрахунками науковців, шанси розвитку діабету 2-го типу в людей із III (B) групою крові були приблизно на 28% вищими, ніж у тих, хто не має B-антигену. Аналіз охоплював дані про 6870 випадків захворювання.

Але тут є важливий нюанс. 28% — це відносна різниця між групами, а не ймовірність захворіти на діабет. Тобто дослідження не означає, що кожна четверта людина з III групою крові матиме це захворювання. Воно лише показує статистичний зв’язок, який потребує подальшого вивчення.

Чому група крові може бути пов’язана з діабетом

Групи крові системи ABO розрізняють за антигенами — особливими молекулами на поверхні еритроцитів, тобто червоних кров’яних клітин. У людей із III (B) групою є B-антиген, у носіїв II (A) — A-антиген, а IV (AB) мають обидва. У людей із I (O) групою немає ні A-, ні B-антигену.

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Чому саме B-антиген може бути пов’язаний із діабетом, науковці поки не знають. Одна з гіпотез стосується кишкового мікробіому — сукупності мікроорганізмів, які живуть у травній системі. Дослідники припускають, що особливості групи крові можуть впливати на його склад і на запальні процеси в організмі.

Це важливо, адже хронічне запалення та зниження чутливості клітин до інсуліну можуть бути пов’язані з розвитком діабету 2-го типу. Проте поки що це можливе пояснення, а не доведений механізм. Саме дослідження також не встановлює, що група крові безпосередньо спричиняє хворобу.

Що насправді впливає на ризик діабету

Група крові — лише одна з біологічних особливостей, які вчені досліджують у контексті здоров’я. Натомість добре відомі чинники ризику діабету 2-го типу включають надмірну вагу, недостатню фізичну активність, вік і спадкову схильність. Значення мають також підвищений артеріальний тиск та історія гестаційного діабету.

Хороша новина полягає в тому, що на частину цих чинників можна впливати. Регулярна фізична активність, збалансований раціон і підтримання здорової ваги допомагають зменшити ризик захворювання. Для цього не потрібно починати з виснажливих тренувань або різких обмежень у їжі: набагато важливіші звички, яких вдається дотримуватися тривалий час.

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За наявності чинників ризику лікар може порадити перевірити рівень глюкози в крові або здати аналіз на глікований гемоглобін HbA1c. Саме ці дослідження допомагають оцінити вуглеводний обмін, а не визначення групи крові.

Чи потрібні додаткові обстеження людям із III групою крові

Наразі сам факт наявності III (B) групи крові не є достатньою причиною для спеціального графіка обстежень на діабет. Результати наукового аналізу ще не означають, що медичні рекомендації потрібно змінювати.

Водночас дослідження показує, що звичні біологічні характеристики можуть містити підказки, які допомагають ученим краще зрозуміти розвиток хвороб. У майбутньому такі дані можуть доповнити інструменти оцінювання ризику, якщо нові дослідження підтвердять цей зв’язок і пояснять його причини.

Отже, III група крові не є приводом очікувати на діабет. Значно важливіше враховувати сімейну історію, вагу, фізичну активність і результати аналізів. Адже навіть цікава статистична закономірність не може передбачити долю конкретної людини.

Як харчування впливає на рівень цукру — останні новини

Групу крові змінити неможливо, а от щоденне меню — цілком реально. Наприклад, клітковина допомагає сповільнювати засвоєння вуглеводів, тому після їжі рівень глюкози може зростати поступовіше. Саме тому шість овочів для контролю цукру можуть стати корисною частиною збалансованого раціону.

Не обов’язково відмовлятися від улюблених страв, щоб уважніше ставитися до рівня цукру. Важливо, з чим поєднуються вуглеводи: білки, клітковина та корисні жири можуть впливати на швидкість засвоєння їжі. Як зробити звичні страви збалансованішими, пояснювала дієтологиня, наводячи приклади повсякденного меню.

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