Діабет тепер можна діагностувати до появи перших симптомів: результати дослідження

Завдяки останнім дослідженням вчені змогли виявити молекулу діабету, яка вказує на хворобу ще до появи перших симптомів. Науковці вважають, що нові дані допоможуть зупинити прогрес захворювання. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Згідно з даними Діабетичного атласу-2021, в Україні на листопад 2021 року з цукровим діабетом боряться понад 2,3 мільйона осіб. Найпоширеніші причини - малорухливий спосіб життя та неправильне харчування.

Якщо лікар виявить у пацієнта симптоми переддіабету, тоді прогресування захворювання ще можна зупинити. Звичайно, за допомогою зміни способу життя. Однак, найчастіше хворі на момент встановлення діагнозу вже мають проблеми з нирками, серцево-судинною системою та нейронні ускладнення. Відбувається так через відсутність дієвих способів діагностувати діабет на ранніх стадіях.

Проте недавно вченими Женевського університету було виявлено, що 1,5-ангідроглюцітолу в крові та низький рівень цукру є первинними ознаками втрати функціональних бета-клітин. Визначити це досить легко - потрібно всього лише зробити аналіз крові. Завдяки цьому можна діагностувати діабет у людей групи ризику ще до того, як ситуація набуде незворотного характеру.

Ось, що розповів про дослідження та його результати професор П'єр Мехлер: "Виявлення переходу від переддіабету до діабету є досить складним, адже уражені клітини можуть бути розкиданими в дуже малих кількостях у підшлунковій залозі та печінці. Тому ми обрали альтернативну стратегію: знайти молекулу, рівень якої в крові був би пов’язаний із функціональною масою цих бета-клітин, щоб опосередковано виявити їх зміни на стадії переддіабету".