Діагностування захворювань серця і судин: у Павлоградській лікарні запрацює довгоочікуваний центр реперфузії

Ангіограф дозволяє обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, а також визначає місце звуження, закупорки або ж розширення судини, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси і хвороби, які виявити іншим шляхом не вдається.

На Дніпропетровщині, у Павлограді, на базі лікарні інтенсивної терапії завершено монтаж ангіографа, щоби діагностувати захворювання серцево-судинної системи. Там восени запрацює довгоочікуваний центр реперфузії.

Про це повідомили у МОЗ сучасному обладнанню на базі лікарні вже восени запрацює довгоочікуваний центр реперфузії.

Новітнє обладнання дозволить лікарям проводити понад 250 інтервенційних втручань на рік та рятувати пацієнтів.

Ангіограф дозволяє оперативно та певно діагностувати захворювання серцево-судинної системи людини. Це допоможе кардіологам максимально оперативно надавати медичну допомогу у разі інфаркту міокарда.

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