Діагностику раку можуть змінити назавжди: що показало масштабне дослідження

Онкологія / © acmd-clinic.com

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Нове міжнародне клінічне дослідження засвідчило, що мікроультразвукове дослідження може стати альтернативою магнітно-резонансній томографії (МРТ) під час діагностики раку простати. За даними науковців, цей метод виявився не менш точним у пошуку клінічно значущих пухлин, водночас він дешевший і потенційно доступніший для пацієнтів.

Про це повідомило видання Earth.com.

Сьогодні стандартний шлях діагностики раку простати зазвичай складається з двох окремих етапів. Якщо аналіз крові показує підвищений рівень простат-специфічного антигену (ПСА), чоловіка направляють на МРТ. Лише після цього, часто через кілька тижнів, проводять біопсію простати. Саме МРТ останніми роками стала основним методом візуалізації перед біопсією.

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Однак дослідники під керівництвом уролога Адама Кіннерда з Університету Альберти вирішили перевірити, чи справді МРТ є обов’язковою ланкою цього процесу.

За словами науковців, попри високу ефективність МРТ має низку недоліків. Такі апарати дорогі, в багатьох медичних закладах на них існують черги, а точність інтерпретації результатів може відрізнятися. Крім того, пройти таке обстеження можуть не всі пацієнти. Зокрема, цьому можуть перешкоджати кардіостимулятори, металеві протези кульшового суглоба або використання контрастної речовини гадолінію, яка застосовується для покращення якості зображення і має невеликий ризик токсичності.

Щоб перевірити можливості іншого підходу, було організовано міжнародне рандомізоване дослідження OPTIMUM. У ньому взяли участь 802 чоловіки з підозрою на рак простати з майже 20 лікарень у восьми країнах.

Учасників випадковим чином розподілили на три групи. Одній біопсію проводили під контролем мікроультразвуку — сучасної технології, яка дозволяє отримувати зображення простати в режимі реального часу. Інша група проходила традиційну процедуру з застосуванням МРТ. Третій групі виконували обидва методи, щоб безпосередньо порівняти їхню ефективність в одного й того самого пацієнта.

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Крім цього, всім чоловікам виконали систематичну біопсію, під час якої зразки тканини брали з різних ділянок простати. Це дозволило дослідникам об’єктивно оцінити точність кожного методу.

Результати виявилися дуже близькими. Клінічно значущий рак простати — тобто агресивні пухлини, які потребують лікування, — виявили приблизно у 47% чоловіків, які проходили мікроультразвукове дослідження, та приблизно у 43% тих, кому виконували МРТ. Дослідники зазначили, що така різниця була настільки незначною, що її можна пояснити випадковістю. Вона також залишалася в межах заздалегідь визначеного показника, який дозволяв вважати обидва методи рівнозначними.

За словами авторів роботи, це перше рандомізоване дослідження, у якому мікроультразвук напряму порівнювали з МРТ за настільки суворими науковими критеріями. Через те, що необхідні показники були досягнуті раніше, дослідження завершили достроково — після участі 802 чоловіків замість запланованих 1200.

«Це може скоротити час очікування для пацієнтів, не жертвуючи точністю чи якістю біопсії простати», — зазначив керівник дослідження Адам Кіннерд.

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Однією з головних переваг мікроультразвуку дослідники називають високу роздільну здатність. Апарат працює на значно вищій частоті, ніж звичайні ультразвукові системи, тому формує зображення приблизно з утричі більшою просторовою роздільною здатністю. Це дозволяє лікареві бачити дрібні зміни тканин, які можуть бути непомітними під час звичайного ультразвукового дослідження.

Ще одна перевага полягає в тому, що зображення отримують у режимі реального часу. Якщо лікар бачить підозрілу ділянку, він може одразу взяти з неї зразок тканини. Таким чином відпадає потреба окремо проходити МРТ, очікувати своєї черги на обстеження або повертатися до медичного закладу для біопсії.

Науковці також зазначають, що новий підхід може бути особливо корисним для пацієнтів, які не можуть пройти МРТ або проживають далеко від медичних центрів, де таке обладнання є доступним. Крім того, проведення одного ультразвукового дослідження з біопсією коштує дешевше, ніж окремі процедури МРТ та біопсії, а також допомагає звільнити апарати МРТ для інших пацієнтів.

Автори дослідження наголошують, що отримані результати узгоджуються і з даними інших наукових робіт. Зокрема, нещодавній метааналіз попередніх досліджень також підтвердив перспективність використання мікроультразвуку в рутинній діагностиці раку простати.

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На думку Адама Кіннерда, ця технологія може стати стандартним інструментом діагностики вже протягом найближчих кількох років. Якщо це станеться, чоловіки з підозрою на рак простати зможуть отримувати діагноз швидше, дешевше та без втрати точності, яка досі була головною перевагою МРТ.

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