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"Дістали з того світу": Маляр повідомила про унікальну операцію військових медиків

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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174
Час на прочитання
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"Дістали з того світу": Маляр повідомила про унікальну операцію військових медиків

Фото: Associated Press

Медичні Сили ЗСУ не перестають дивувати.

Військові медики України здійснили надскладну хірургічну операцію бійцю ЗСУ з вогнепальним уламковим пораненням лівої плевральної порожнини і порожнини перикарда, а також лівих камер серця.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Операція, що була втілена днями  у одному з прифронтових шпиталів у народі називають "дістали з того світу"", – зазначила Маляр.

За її інформацією, 8 квітня медики евакуювали військовослужбовця у надважкому стані із множинними уламковими пораненнями черевної порожнини і серця.

Лікарі прийняли рішення про негайне оперативне втручання.

Ними було успішно виконано:

  • ліквідацію парціальної тампонади серця, 
  • ушивання пошкодження бокової поверхні лівого шлуночка між І-ю діагональною гілкою та І-ю гілкою тупого краю огинаючої артерії, 
  • зупинку кровотечі,
  • ліквідацію масивного згорнутого лівобічного гемотораксу,
  • дренування порожнини перикарда та лівої плевральної порожнини,
  • герметизацію грудної клітки.

Сьогодні найстрашніше для пацієнта, на щастя, позаду. Стан воїна стабілізували. Його транспортовано для подальшого лікування та одужання.

"Маємо надію у найближчому майбутньому показати нашого врятованого воїна і розповісти його історію. Операція виконувалася хірургом Дмитром Бешлеєм та хірургічною командою у складі Андрія Собка, Сергія Заячківського і Романа Собка", – повідомила Маляр.

Нагадаємо, в Києві вперше провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора-українця. Операцію завдяки донору, якого знайшли в українському реєстрі, провели в "Охматдиті".

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Дата публікації
Перегляди
174
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