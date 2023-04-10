"Дістали з того світу": Маляр повідомила про унікальну операцію військових медиків

Військові медики України здійснили надскладну хірургічну операцію бійцю ЗСУ з вогнепальним уламковим пораненням лівої плевральної порожнини і порожнини перикарда, а також лівих камер серця.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Операція, що була втілена днями у одному з прифронтових шпиталів у народі називають "дістали з того світу"", – зазначила Маляр.

За її інформацією, 8 квітня медики евакуювали військовослужбовця у надважкому стані із множинними уламковими пораненнями черевної порожнини і серця.

Лікарі прийняли рішення про негайне оперативне втручання.

Ними було успішно виконано:

ліквідацію парціальної тампонади серця,

ушивання пошкодження бокової поверхні лівого шлуночка між І-ю діагональною гілкою та І-ю гілкою тупого краю огинаючої артерії,

зупинку кровотечі,

ліквідацію масивного згорнутого лівобічного гемотораксу,

дренування порожнини перикарда та лівої плевральної порожнини,

герметизацію грудної клітки.

Сьогодні найстрашніше для пацієнта, на щастя, позаду. Стан воїна стабілізували. Його транспортовано для подальшого лікування та одужання.

"Маємо надію у найближчому майбутньому показати нашого врятованого воїна і розповісти його історію. Операція виконувалася хірургом Дмитром Бешлеєм та хірургічною командою у складі Андрія Собка, Сергія Заячківського і Романа Собка", – повідомила Маляр.

Нагадаємо, в Києві вперше провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора-українця. Операцію завдяки донору, якого знайшли в українському реєстрі, провели в "Охматдиті".

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