"Дістали з того світу": Маляр повідомила про унікальну операцію військових медиків

Медичні Сили ЗСУ не перестають дивувати.
Військові медики України здійснили надскладну хірургічну операцію бійцю ЗСУ з вогнепальним уламковим пораненням лівої плевральної порожнини і порожнини перикарда, а також лівих камер серця.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Операція, що була втілена днями у одному з прифронтових шпиталів у народі називають "дістали з того світу"", – зазначила Маляр.
За її інформацією, 8 квітня медики евакуювали військовослужбовця у надважкому стані із множинними уламковими пораненнями черевної порожнини і серця.
Лікарі прийняли рішення про негайне оперативне втручання.
Ними було успішно виконано:
- ліквідацію парціальної тампонади серця,
- ушивання пошкодження бокової поверхні лівого шлуночка між І-ю діагональною гілкою та І-ю гілкою тупого краю огинаючої артерії,
- зупинку кровотечі,
- ліквідацію масивного згорнутого лівобічного гемотораксу,
- дренування порожнини перикарда та лівої плевральної порожнини,
- герметизацію грудної клітки.
Сьогодні найстрашніше для пацієнта, на щастя, позаду. Стан воїна стабілізували. Його транспортовано для подальшого лікування та одужання.
"Маємо надію у найближчому майбутньому показати нашого врятованого воїна і розповісти його історію. Операція виконувалася хірургом Дмитром Бешлеєм та хірургічною командою у складі Андрія Собка, Сергія Заячківського і Романа Собка", – повідомила Маляр.
Нагадаємо, в Києві вперше провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора-українця. Операцію завдяки донору, якого знайшли в українському реєстрі, провели в "Охматдиті".
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