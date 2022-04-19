Дітей та дорослих із важкими опіками перевозять на лікування за кордон

Евакуацію проводять для дітей та дорослих із важкими опіками, пораненнями та іншими захворюваннями, які зараз неможливо лікувати в Україні.
Українців із важкими опіками, пораненнями та іншими захворюваннями, які зараз неможливо лікувати в Україні, доправляють літаком до інших країн світу.
Про це повідомили у МОЗ.
Евакуацію проводять для дітей та дорослих із важкими опіками, пораненнями та іншими захворюваннями, які зараз неможливо лікувати в Україні.
Пацієнтів уперше відправили за кордон на медичному авіарейсі Збройних сил Німеччини. Це "летючий шпиталь", оснащений портативним ультразвуковим апаратом, системами штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу і проведення інфузій.
При перельоті на борту також присутні 25 лікарів та медсестер, які доглядають пацієнтів.
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