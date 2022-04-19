Дітей та дорослих із важкими опіками перевозять на лікування за кордон

Дітей та дорослих із важкими опіками перевозять на лікування за кордон

Евакуацію проводять для дітей та дорослих із важкими опіками, пораненнями та іншими захворюваннями, які зараз неможливо лікувати в Україні.

Українців із важкими опіками, пораненнями та іншими захворюваннями, які зараз неможливо лікувати в Україні, доправляють літаком до інших країн світу.

Про це повідомили у МОЗ.

Евакуацію проводять для дітей та дорослих із важкими опіками, пораненнями та іншими захворюваннями, які зараз неможливо лікувати в Україні.

Пацієнтів уперше відправили за кордон на медичному авіарейсі Збройних сил Німеччини. Це "летючий шпиталь", оснащений портативним ультразвуковим апаратом, системами штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу і проведення інфузій.

При перельоті на борту також присутні 25 лікарів та медсестер, які доглядають пацієнтів.

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