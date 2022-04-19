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Дітей та дорослих із важкими опіками перевозять на лікування за кордон

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Дітей та дорослих із важкими опіками перевозять на лікування за кордон

Евакуацію проводять для дітей та дорослих із важкими опіками, пораненнями та іншими захворюваннями, які зараз неможливо лікувати в Україні.

Українців із важкими опіками, пораненнями та іншими захворюваннями, які зараз неможливо лікувати в Україні, доправляють літаком до інших країн світу.

Про це повідомили у МОЗ.

Евакуацію проводять для дітей та дорослих із важкими опіками, пораненнями та іншими захворюваннями, які зараз неможливо лікувати в Україні.

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Пацієнтів уперше відправили за кордон на медичному авіарейсі Збройних сил Німеччини. Це "летючий шпиталь", оснащений портативним ультразвуковим апаратом, системами штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу і проведення інфузій. 

При перельоті на борту також присутні 25 лікарів та медсестер, які доглядають пацієнтів.

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