Діти не доживають до підліткового віку: у світі б'ють на сполох через маловивчений вид деменції

Дитяче слабоумство — захворювання, на яке страждають тисячі молодих людей, є серйозним викликом для наукового світу. На відміну від деменції в дорослих, це недоумство є наслідком понад 100 різних рідкісних генетичних порушень, які призводять до такого ж прогресуючого та швидкого зниження когнітивних здібностей.

Про це пише ScienceAlert.

Більшість дітей, які страждають на слабоумство, не доживають до підліткового віку, а багато хто не доживає і до десятого дня народження.

Крім того, відчувається і брак клінічних досліджень дитячої деменції. Зокрема, станом на кінець 2023 року в усьому світі проводилося 54 наукові роботи, спрямовані на вивчення хвороби. Через такий стан справ багато сімей почуваються ізольованими та безпорадними, спостерігаючи за тим, як інші захворювання отримують усі необхідні заходи для їх запобігання.

Незважаючи на тяжкі наслідки цих генетичних аномалій, наявні сьогодні методи лікування дуже мізерні, і, як правило, на горизонті маячать лише експериментальні способи лікування, зокрема генна і ферментна замісна терапія, яким ще належить пройти довгий шлях клінічних випробувань і досліджень.

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