Дитина народилася із внутрішніми органами зовні тіла (фото)

Мама була шокована, коли дізналася, що її донька народиться з кишківником і численними внутрішніми органами зовні тіла.

Про це пише New York Post.

"Всі її нирки, шлунок, печінка, фаллопієві труби, кишківник і яєчники були зовні, — розповіла матір в інтерв'ю South West News Service. — Мій партнер Дрю запропонував сфотографувати дитину, але я просто відмовилася. Я не хотіла цього бачити".

У новонародженої Дороті Монтгомері діагностували крайню форму гастрошизису. Це вроджена вада розвитку, за якої отвір у черевній стінці біля пупка дозволяє деяким органам дитини виходити за межі її тіла, згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань.

Дівчинка народилася із внутрішніми органами зовні тіла / Фото: Sadie Montgomery / SWNS

Органи немовляти були у верхній частині її живота.

"Я просто розплакалася", — зізналася 21-річна мама на ім'я Сейді.

Жінка дізналася про стан дитини під час 12-тижневого сканування в жовтні 2023 року, але вона не була готова побачити дефект.

"Все, що я пам'ятаю, це те, що консультант сказав мені, що "кишки" Дороті вийшли з її тіла, — пригадала вона. — Я все думала: "Що ви маєте на увазі під "кишками"?"

Дівчинка народилася із внутрішніми органами зовні тіла / Фото: Sadie Montgomery / SWNS

Лікарі пояснили, що дівчинка може страждати на гастрошизис або екзомфалос, "грижі органів черевної порожнини через центральний дефект черевної стінки", повідомляє Safer Care Victoria.

Вони запропонували різні варіанти підтвердження стану Дороті, наприклад, пройти амніоцентез — процедуру видалення амніотичної рідини і клітин з матки для тестування або лікування, як це детально описано в клініці Майо. Вагітних жінок попереджають про ризики операції, серед яких ризик викидня.

"Мені потрібно було оцінити свої можливості, — каже Сейді. — Мені довелося серйозно подумати про те, чи варто продовжувати вагітність".

Дівчинка народилася із внутрішніми органами зовні тіла / Фото: Sadie Montgomery / SWNS

Вона вирішила відмовитися від інвазивної процедури і зробила аналіз крові, який підтвердив, що у її доньки гастрошизис. Сейді спробувала дослідити, яким буде життя дитини з таким захворюванням, але не змогла знайти відповідної інформації. "Я не змогла знайти жодної іншої мами, яка б пройшла через те саме, що й я", — зітхала вона.

Під час сканування на 32-му тижні акушери виявили, що серцебиття Дороті було дуже високим, що спричинило велике занепокоєння.

Сейді зробили екстрений кесарів розтин і 12 лютого 2024 року вона народила дитину вагою 1,8 кг.

Лікарі загорнули дитину в харчову плівку, щоб зберегти її нутрощі вологими, і перевели її до лікарні Саутгемптона для лікування її стану.

"Я просто не могла на це дивитися, — зізналася новоспечена мама. — Було досить важко відвідувати її в Саутгемптоні і бачити всі ці трубки, до яких вона була підключена".

Дівчинка народилася із внутрішніми органами зовні тіла / Фото: Sadie Montgomery / SWNS

Тим часом медики змогли втиснути органи Дороті назад у живіт за допомогою силіконового мішка, або "силосного мішка". Вони перев'язали пуповину перев'язувальним матеріалом та стерильними смужками.

"Їй дуже пощастило, її не потрібно було реанімувати або оперувати, я чула, що багато немовлят з таким же станом потребують цього, — додала Сейді. — Це було абсолютне божевілля – її животик буквально просто закрився".

Після виписки у малечі все гаразд. "У неї все дуже добре, що є дивом", — радіє мама.

Дівчинка народилася із внутрішніми органами зовні тіла / Фото: Sadie Montgomery / SWNS

Нагадаємо, у Чехії медики зробили аборт не тій жінці через плутанину. Вона була на четвертому місяці вагітності.

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