Дитина народилася з чотирма нирками: як почувається дівчинка з дуже рідкісним захворюванням

У Бразилії малюк народився із чотирма нирками — вкрай незвичайною вродженою аномалією, яку складно знайти у медичній літературі.

Про це пише nypost.com.

"Моя дочка рідкісна та унікальна", — розповіла місцевим ЗМІ матір Ісіс, 21-річна Талія Сільва Алвес.

Лікарі зрозуміли, що Ісіс мала проблему з нирками, коли вона була в утробі матері, але вони не знали, що саме. І лише коли Ісіс у п'ятимісячному віці робили операцію, лікарі підтвердили, що у неї не одна, а дві додаткові нирки.

Дитина народилася з чотирма нирками / Фото: Jam Press

Більшість людей народжуються з двома нирками, хоча приблизно 1 із 1000 дітей народжується лише з однією.

Наявність однієї або декількох додаткових нирок називається надкомплектними або додатковими нирками. Цей стан настільки рідкісний, що зареєстровано менш ніж 100 таких випадків.

Вважається, що додаткові нирки виникають внаслідок аномального поділу нефрогенного тяжу на стінці ембріона під час вагітності.

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Нирки можуть зростатися з іншими нирками, а можуть і не зростатися, і можуть залишатися непоміченими протягом усього життя.

Після того, як Ісіс народилася передчасно в результаті кесаревого розтину, її помістили до інкубатора. У 5 місяців її прооперували. Верхня права нирка дівчинки була видалена після того, як непрохідність призвела до скупчення сечі. Через це нирка збільшилася в розмірах, стиснувши шлунок і кишківник, тому приймати їжу було важко.

Дитина народилася з чотирма нирками / Фото: Jam Press

Видалену нирку Ісіс не можна пожертвувати, оскільки її кровоносні судини не зовсім нормальні, що ускладнить трансплантацію, але її відправили на лабораторний аналіз.

Інші три нирки функціонують нормально.

Дитячий уролог Еліо Бусон, який оперував дитину, розповів місцевим ЗМІ: "Люди можуть запитати: "Ну, а чи можуть ці нирки спричинити якісь проблеми в майбутньому?". Можуть, але також можливо, що нічого не станеться. Тому необхідний клінічний моніторинг протягом тривалого періоду, багатьох років, можливо, доти, доки вона не досягне повноліття", - додав він.

Зараз 13-місячну Ісіс часто госпіталізують, бо щоразу, коли вона хворіє на грип, у неї розвивається пневмонія. Її легені крихкі через передчасні пологи та тривалу седацію.

Попри все, її мама каже, що дитина намагається вести нормальне життя.

Нагадаємо, сіамські близнючки, які мали один череп і загальний кровотік, пережили неймовірну операцію. Зараз дівчаткам 13 років.

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