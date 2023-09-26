Дитина з надзвичайно рідкісним захворюванням народилася з величезними руками та грудьми (фото)

У США дитина народилася з надзвичайно рідкісним захворюванням, через яке її груди та руки здаються дуже м'язистими.

Про це пише Daily Star.

Армані Мілбі, якій зараз дев'ять місяців, народилася за допомогою екстреного кесаревого розтину на 33 тижні після того, як у неї діагностували важку форму лімфангіоми. Хвороба спричиняє доброякісні новоутворення в лімфатичних судинах.

Армані народилася з вагою 5,4 кг, що втричі більше, ніж у дитини середнього розміру на той момент вагітності. Люди думали, що її мама чекає на трійню, оскільки під час вагітності вона важила понад 90 кг.

Челсі з донькою / Фото: BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERS NE

33-річна Челсі з Кентуккі дізналася, що у Армані це захворювання після УЗД на 17-му тижні вагітності, і лікарі були стурбовані підозрою на рідину навколо її серця.

Челсі сказала: "Я ніколи раніше не чула про діагноз і вивчала його, і мені не дуже сподобалися результати деяких фотографій. Коли я дізналася про це, чесно кажучи, я була спустошена, у мене було розбите серце. Я не розуміла, що сталося, що пішло не так, адже я мала ще двох здорових малюків, і я плакала щодня. Щодня я питала Бога, чому. Ми ніколи не розглядали можливість аборту, хоча про це нам згадали майже одразу після того, як з'ясувалося, що наша майбутня дитина має деякі серйозні проблеми, але ми просто хотіли знати, як ми можемо допомогти їй, коли вона народиться. Вони буквально дали їй нульовий шанс. Вони сказали, що вона не виживе і, мабуть, не плакатиме, коли народиться".

Челсі з донькою / Фото: BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERS NE

Залежно від області тіла, ураженої лімфангіомою, вона може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема проблеми з диханням чи зором.

Попри невтішні прогнози лікарів, Челсі завжди сподівалася, що з майбутньою дитиною все буде гаразд, і, на щастя, вважається, що стан дівчинки піддається хірургічному лікуванню.

Після важких пологів Челсі описала, що вона відчула, коли вперше побачила свою дитину, і сказала: "Коли я дійсно побачила її, я заплакала ще сильніше, тому що ніколи не бачила нічого подібного, але мені було все одно, який вона мала вигляд, я любила її".

Армані Мілбі / Фото: BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERS NE

Після народження Армані та її родину перевезли за 160 км до спеціалізованої лікарні у Цинциннаті на три місяці, де вона, попри все, почала одужувати.

Зараз Армані постійно проходить лікування з видалення зайвої рідини з організму, проте, попри велику кількість зайвої шкіри, вона, як і раніше, важить 9,5 кг і носить одяг, призначений для дітей, які вдвічі старші за неї.

Армані Мілбі / Фото: BLAKEANDCHELSEYMILBY / CATERS NE

Пізніше цього року на Армані чекає операція, під час якої лікарі витягнуть з її тіла додаткові лімфатичні судини, що допоможе її тілу зменшитися до нормального розміру, а найближчими роками їй зроблять операцію з видалення зайвої шкіри.

Нагадаємо, у Чернівцях медики провели унікальну операцію – чоловіку сформували щелепу з ребра. Раніше пацієнт пережив тяжку травму.

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