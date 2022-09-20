Дитині повернули здатність повноцінно чути: львівські лікарі прооперували дівчинку, яка народилася з частиною вуха

Після консультації медики вирішили лікувати дитину в декілька етапів.

Евеліна, якій виповнилося сім, народилася з частинкою вуха та поганим слухом.

Лікарі Першого медичного об'єднання Львова разом з колегою із Австрії змогли це виправити.

"Евелінка із мамою приїхали до нас з Полтави. Дівчинка постійно комплексувала з вигляду свого вушка і дуже хотіла як інші дітки слухати музику в навушниках та носити окуляри від сонця", - розповідають лікарі.

Після консультації медики вирішили лікувати дитину в декілька етапів.

Перший - реконструктивна операція, при якій відновили розмір вушка та повернули здатність чути. Втручання разом із Міхаелем Рудесом провела отоларинголог Мар’яна Черкес разом із командою.

Через пів року на Евеліну чекає ще косметичне втручання.

"Дівчинка щиро радіє, адже зовсім скоро її мрія здійсниться - вона зможе слухати улюблену музику у навушниках, а також носити окуляри від сонця", - діляться медики.

Міхаель Рудес - отоларинголог, завідувач відділення ЛОР та хірургії голови та шиї Державної лікарні Верхня Штирія (Австрія), член Європейської ради з отоларингології, хірургії голови та шиї.

Протягом тижня лікар оперував діток із вродженими вадами, дефектами обличчя та вух. За цей час він проконсультував 40 маленьких пацієнтів, 12-ох прооперував. П’ять втручань були надскладними.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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