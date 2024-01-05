Дитині зробили операцію на хребті в утробі матері – фото, подробиці

Тепер вона може ходити і бігати.

П'ятирічна Пайпер-Кол Келлі кинула виклик усьому, коли лікарі поставили їй діагноз "ущелина хребта" та заявили, що вона не зможе ходити. Тепер дівчинка не лише ходить, а й бігає.

Про це пише nypost.com.

Під час сканування на 20 тижні вагітності лікарі повідомили молодих батьків, 19-річну Джорджію Аксфорд та 21-річного Тайлера Келлі, що у їхньої майбутньої дитини розщеплення хребта, і її єдиною надією є інвазивна операція, проведена на плоді.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, ущелина хребта – це захворювання, яке вражає хребет і зазвичай проявляється при народженні. У більшості випадків люди з цим захворюванням зазнають паралічу нижніх кінцівок і не можуть ходити.

Батьки з Південного Глостершира, Англія, прилетіли до Німеччини, щоб зробити операцію на хребті своїй майбутній дитині, вартість якої становила понад 11 400 доларів. Пайпер прооперували в утробі матері, сподіваючись, що якось у неї з'явиться можливість ходити.

Дитині зробили операцію на хребті в утробі матері / Фото: SWNS

Пайпер Кол Келлі народилася у липні 2018 року на терміні 30 тижнів і залишалася у відділенні інтенсивної терапії 52 дні, перш ніж її сім'я змогла забрати дівчинку додому.

Дитині зробили операцію на хребті в утробі матері / Фото: SWNS

"Вона перенесла серйозну операцію у шість місяців, і протягом багатьох років їй було важко з усіма її фізіотерапевтами та лікарями", - сказала Аксфорд, якій зараз 24 роки. "Ми були готові надати Пайпер будь-яку підтримку, якої вона потребувала".

Лікарі попередили батьків Пайпер про те, що їй може знадобитися шунт, якщо у неї з'являться ознаки недостатнього розвитку.

Дитині зробили операцію на хребті в утробі матері / Фото: SWNS

Зрештою, медичні працівники порадили Пайпер використати шунт та ходунки, щоб допомогти їй пересуватися. Через рік використання рами вона вже не покладалася на неї та стала повністю незалежною.

"Це диво, що вона пройшла через це і стала тим, ким вона є сьогодні. Вона багато чого пережила у своєму житті", — додала Аксфорд.

Дитині зробили операцію на хребті в утробі матері / Фото: SWNS

Сім'я вирішила назвати Пайпер Кол на честь її лікаря, хірурга Томаса Кола, який оперував її. Тим більше, у них двох день народження в один день, що сім'я вважала цікавим збігом.

"У свій день народження вони завжди телефонують по FaceTime або надсилають повідомлення", - сказала мама.

Сім'я продовжує інформувати лікаря про прогрес Пайпер: "Кожного разу, коли Пайпер робить щось, що, як ми думали, вона не зможе зробити, я швидко повідомляю йому про це".

Дитині зробили операцію на хребті в утробі матері / Фото: SWNS

Дитині зробили операцію на хребті в утробі матері / Фото: SWNS

Нещодавно дівчинка взяла участь у спортивному дні, де усі діти займалися різними видами спорту.

"Спостерігати за її бігом було приголомшливо", - поділилася мама. "Я ніколи не думала, що вона зможе зробити щось подібне".

Дитині зробили операцію на хребті в утробі матері / Фото: SWNS

Хоча п'ятирічна дівчинка продовжує приголомшувати своїх батьків, їй досі доводиться стикатися з деякими труднощами."Вона дуже втомлюється і не може долати великі відстані, але в неї все добре, особливо з урахуванням того, що нам сказали", - сказала мама.

Дитині зробили операцію на хребті в утробі матері / Фото: SWNS

Пара захоплюється силою своєї доньки і з нетерпінням чекає на нові випробування, які вона подолає.

Нагадаємо, жінка попередила про незвичайний симптом після того, як у її малюка діагностували рак. У нього виявили пухлину Вільмса.

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