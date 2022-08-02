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Дитині зробили щеплення: чи можна їй одразу гуляти, купатися та зустрічатися з друзями

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Дитині зробили щеплення: чи можна їй одразу гуляти, купатися та зустрічатися з друзями

Фото: Associated Press

Як поводитися після вакцинації?..

Чи можна купатися та їсти морозиво? Чи можна зустрічатися з іншими дітьми? Такі питання часто виникають у батьків після вакцинації дитини. І відповідь на кожне з них – "так", якщо дитина почувається добре, залишається активною та жвавою. 

Про це кажуть фахівці МОЗ.

Зробивши щеплення, ви захистили дитину від небезпечних хвороб. Тому немає жодних підстав зачиняти її від усіх удома і позбавляти радості гри чи спілкування.

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Вакцина не може ослабити чи перевантажити імунну систему дитини, а тому продовжуйте жити звичним життям.

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Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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