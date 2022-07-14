Дитину зі складними мінно-вибуховими пораненнями та ще 16 постраждалих українців доправили на лікування до Німеччини

Усі вони з Харківської області та з прифронтових територій, де тривають активні бойові дії.

У групі евакуйованих за кордон українців є дорослі та дитина зі складними мінно-вибуховими пораненнями, ті, хто потребує протезування, та онкопацієнти.

Про це повідомили у МОЗ.

"Усі вони з Харківської області та з прифронтових територій, де тривають активні бойові дії. Наразі східні регіони постійно зазнають ударів з боку російської загарбницької армії. На цих територіях зруйновано багато житлових будинків, об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, пошкоджені лікарні — що значно ускладнює надання медичної допомоги", - зазначили у міністерстві.

Спершу пацієнтів доставили до медичного хабу на Львівщині, де їм була надана необхідна медична допомога для стабілізації їхнього стану. Потім - до Польщі, а звідти літаком їх доправили на лікування до Німеччини.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

Читайте також: