Діти можуть бути схильні до зараження новим варіантом Covid: що потрібно знати

COVID-19 перестав «боятися» молоді та атакує школярів / © pexels.com

Діти можуть бути більш схильні до зараження новим варіантом Covid-19 «Цикада».

Що про нього відомо, пише CNN.

За словами вчених, сильно мутований варіант вірусу, який викликає Covid-19, вражає переважно дітей.

Експерти радше кажуть, що той факт, що вірус порушує свою звичність бути загрозою, насамперед, для людей похилого віку, є показовою деталлю. Це те, що потрібно вивчити та зрозуміти, щоб вчені могли краще передбачати поведінку цього постійно еволюціонуючого вірусу.

Хоча зараз Covid-19 циркулює на дуже низькому рівні, США тільки починають боротися з цією сплячою гілкою Омікрон, варіантом під назвою BA.3.2, який отримав прізвисько «Цикада» через здатність комахи зникати, а потім знову з’являтися після років перебування під землею.

Цей варіант був виявлений у 23 країнах та у 25 штатах США. Схоже, що він циркулює в США на низьких рівнях, хоча тестування було скорочено з піку пандемії, тому він може бути більш поширеним, ніж зараз відомо.

Вважається, що існуючі вакцини все ще забезпечують певний захист, і вчені кажуть, що новий варіант настільки «посередній» з точки зору проблем, які він спричиняє, що навіть незрозуміло, чи потрібно нам оновлювати вакцини, щоб краще захиститися від нього.

Коли наприкінці 2021 року вірус Омікрон охопив увесь світ, генетичне тестування виявило п’ять основних гілок його генеалогічного дерева. Чотири з цих гілок з того часу спричинили хвилі інфекцій по всьому світу. Але одна, що отримала назву BA.3, стала винятком. Її вперше виявили у 2022 році, але потім вона таємничим чином зникла.

У Німеччині, де BA.3.2 становив приблизно 30% усіх нових випадків зараження Covid-19 з листопада по січень, зараз спостерігається спад захворюваності.

Але одна цікава річ виявилася в даних: цей штам, здається, більше заражає дітей, ніж дорослих. За словами вчених, BA.3.2, здається, більше заражає дітей — не немовлят, а дітей віком від 3 до 15 років. Чому — вчені поки що не знають.

Аналіз даних з Нью-Йорка, показує, що діти приблизно в п’ять разів частіше інфікуються BA.3.2 порівняно з іншими варіантами, хоча BA.3.2 все ще становить меншість варіантів у цій суміші.

