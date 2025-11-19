«Діти-поспішайки»: в Україні збирають 525 000 грн на обладнання для неонатального відділення у Дніпрі

Реклама

Напередодні Всесвітнього дня передчасно народженої дитини на платформі dobro.ua спільно з БФ «Свічадо» стартує соціальна ініціатива «Діти-поспішайки». З 10 по 28 листопада 2025 року організатори збирають 525 000 грн на інфрачервоний обігрівач для новонароджених Sunflower Warmer. Обладнання передадуть до Регіонального медичного центру родинного здоров’я у місті Дніпро.

Важливість ініціативи

«Поспішайками» або «ранніми пташками» називають малюків, які з’являються на світ раніше 37-го тижня вагітності з вагою менше ніж 2,5 кг. Вони потребують особливої турботи та постійного нагляду лікарів, адже їхній організм ще адаптується до навколишнього середовища.

Одна з головних умов комфортної адаптації — стабільне тепло. Саме тому обігрівач Sunflower Warmer є важливою частиною системи виходжування новонароджених. Він допомагає підтримувати оптимальну температуру тіла у перші дні життя, коли малюк потребує особливого піклування. А для «поспішайок», що народилися з вагою менш як 2 кг, терморегуляція є критично важливою.

Реклама

За словами лікарів-неонатологів, такі прилади дозволяють створити умови, наближені до природних — і організм немовляти може розвиватись у комфортному та безпечному середовищі.

Проєкт реалізується за підтримки бренду Nutrilon та спільноти Nutricia Club:

«Передчасно народжені діти нагадують нам: діяти потрібно швидко і з любов’ю. Ми запускаємо ініціативу «Діти-поспішайки», щоб забезпечити лікарів сучасними технологіями, які допомагають виходжувати недоношених дітей», — коментують у бренді Nutrilon.

Хто долучився до збору

Ініціатором соціального проєкту виступає бренд Nutrilon, який зробив стартовий внесок у 250 000 грн. Решту суми організатори планують зібрати разом з усіма небайдужими. Збір коштів проходить на платформі dobro.ua у партнерстві з БФ «Свічадо».

Реклама

Період збору — з 10 по 28 листопада 2025 року. У цей час кожен може зробити внесок на благодійність і стати частиною важливої справи — допомоги дітям, які поспішають народитись.

Як можна допомогти?

Долучитись до збору можна впродовж майже трьох тижнів за цим посиланням. Маленьких внесків не буває, тож кожен наближає мету — придбання сучасного обігрівача Sunflower Warmer для маленьких пацієнтів дніпровського центру родинного здоров’я.

Також серед усіх, хто підтримає збір донатом від 100 грн, буде проведено розіграш зарядної станції EcoFlow.

Задонатьте, поділіться новиною у соцмережах і приєднуйтесь до спільноти Nutricia Club, щоб стежити за перебігом збору та дізнатись офіційні умови розіграшу.

Реклама

Проєкт «Діти-поспішайки» показує, що турбота здатна об’єднувати людей. Обладнання, яке отримає неонатальне відділення у Дніпрі, допоможе лікарям створити комфорт і подарувати тепло для передчасно народжених малюків у перші дні життя, коли кожна деталь надважлива.