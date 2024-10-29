Дітям, народженим шляхом кесаревого розтину, дають коктейлі з фекалій у новому дивному дослідженні

Напій складається з невеликої кількості випорожнень матері, змішаних з її грудним молоком, але лікарі застерігають, що не варто намагатися зробити його вдома.

У рамках нового експерименту немовлят, народжених шляхом кесаревого розтину, годують "молочним коктейлем з фекаліями".

Про це повідомляє iNews.

Радикальний метод полягає в тому, що немовлята споживають невелику кількість калу своєї матері, щоб перевірити, чи корисно це для їхніх кишкових бактерій.

Перші результати свідчать про те, що напій, який звучить досить гучно, справді змінює мікробіом кишківника немовлят.

Хоча ви ніколи не замовите такий напій у кафе, дослідження ґрунтується на результатах досліджень, які свідчать про те, що бактерії товстої кишки можуть відігравати важливу роль у загальному стані здоров'я людини.

Діти, народжені шляхом кесаревого розтину, мають інший розподіл бактерій, присутніх у їхньому кишківнику, ніж діти, народжені вагінальним шляхом. Лікарі також зазначають, що діти, народжені шляхом кесаревого розтину, мають дещо вищі показники певних захворювань, таких як ожиріння та астма. Це свідчить про те, що ці діти не отримують бактерії своєї матері, коли народжуються. Фінські дослідники вивчали, чи можна безпечно додавати ці бактерії до першого годування дитини грудним молоком.

Перед початком пологів у жінок брали зразок калу, який перевіряли на наявність шкідливих патогенних мікроорганізмів. Після народження 3,5 мг цих випорожнень змішували з невеликою кількістю материнського молока і давали дитині.

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У рамках дослідження 15 немовлят отримували молочний коктейль із фекалій, а ще 16 – плацебо, без ключового інгредієнта. Доктор Отто Хельве з Фінського інституту здоров'я та добробуту розповів журналу Nature, що вже на другий день після народження була помітна різниця між кишковими бактеріями в обох групах. Ця різниця зберігалася доти, поки немовлятам не виповнилося шість місяців і вони не перейшли на тверду їжу.

Дослідження триватиме доти, поки 30 немовлят не отримають спеціальну суміш, і за всіма дітьми будуть спостерігати до досягнення ними дворічного віку. У дослідженні йдеться, що "метою випробування є... отримати уявлення про механізми, що беруть участь у розвитку імунітету і його зв'язок з раннім складом мікробіоти".

Інші лікарі вказують на те, що дослідження показало лише зміни в мікробіомі кишківника, а не будь-які переваги для здоров'я, в той час як інші стверджують, що дослідження мікробіома недостатньо просунулися, щоб виправдати проведення такого сміливого випробування.

Проте всі лікарі радять не робити молочний коктейль із фекалій вдома. Акушерка та радниця благодійної організації Group B Strep Support Джейн Пламб сказала: "Ви можете заразити дитину стрептококом групи В (GBS) або іншими потенційно небезпечними бактеріями і ненавмисно спричинити у неї серйозну хворобу".

Нагадаємо, вчені визначили, скільки молока треба обов'язково пити дітям щодня. Одна склянка молока забезпечує 30% добової норми кальцію, 25% — вітаміну D, 24% — вітаміну B, 20% — фосфору й 11% — калію.

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