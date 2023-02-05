Дівчина хотіла вилікувати шкіру кремом і тепер постійно мучиться від болю

Для лікування шкіри обличчя 26-річна Ніколь Маккензі з Шотландії застосувала гормональні креми – препарати на основі стероїдів. Дівчина страждала на екзему – запалення епідермісу. Вона сподівалася, що засоби полегшать її стан, однак вона не лише не позбулася екземи, але й перестала впізнавати себе у дзеркалі. Через неконтрольоване та довготривале застосування креми буквально спалили її шкіру.

Про це пише The Sun.

Тепер вона змушена зволожувати шкіру кожні 30 хвилин, щоб заспокоїти біль, спричинений алергічною реакцією на безконтрольне застосування засобів.

Фото: скрін TikTok Nicole Mackenzie

"Я довгий час використовувала продукти для лікування екземи, але протягом шести місяців стероїди "з’їли" мою шкіру. Тепер вона не підлягає відновленню", – жаліється дівчина.

Вона сказала, що наразі бореться з "синдромом червоної шкіри"– станом після припинення місцевого застосування стероїдів (TSW). У цьому разі шкіра відчуває почервоніння, печіння, глибокий і неконтрольований свербіж. Обличчя набрякає, з'являється кропив'янка.

Ніколь, колись комунікабельна та впевнена в собі дівчина, тепер відчуває себе "тягарем для рідних".

"Мені так сильно боліло кілька днів, що я щиро просто не хотіла більше жити. Коли я дивлюся в дзеркало, у мене просто розбивається серце. Це вже не я", – сказала Ніколь.

Додамо, що лікарі застерігають від самостійного застосування гормональних кремів та мазей. Тільки фахівець може призначити той чи інший засіб, відповідно до індивідуальних особливостей організму, віку пацієнта, відмінних рис поточного захворювання, його перебігу.

Курс лікування гормональними засобами не повинен бути довгим, а закінчувати його потрібно поступово, зменшуючи дозування і інтервали між прийомами, адже стероїдні препарати викликають звикання, а якщо довго лікувати алергію одним засобом, побічні ефекти можуть призвести до серйозних наслідків.

Нагадаємо, людина, яка прагне подолати екзему, повинна змінити свій спосіб життя, зрозуміти, на що так гостро реагує шкіра, і по можливості викреслити зі свого життя ці подразники.

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