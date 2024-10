Дівчина може їсти лише два продукти через рідкісну хворобу: як це вплинуло на її інтимне життя

Жінка з сильною харчовою алергією розповіла, як їй вдається керувати особистим життям.

Керолайн Крей Квінн страждає на синдром активації тучних клітин – імунне захворювання, яке змушує її клітини неправильно ідентифікувати речі як сильні алергени, зокрема всі продукти, окрім двох.

25-річна дівчина харчується лише вівсянкою та гіпоалергенними сумішами, а будь-яка інша їжа загрожує її життю, спричиняючи утруднене дихання, набряки та непритомність.

Керолайн Квінн / Фото: Jam Press

Як наслідок, молода жінка змушена давати потенційним залицяльникам список суворих правил, яких вони повинні дотримуватися, щоб поцілуватися.

"Щоб хтось міг мене поцілувати, він не повинен нічого їсти за три години до цього", - розповіла виданню американка що працює у сфері охорони здоров'я. "Вони також не можуть їсти жодного з шести моїх основних анафілактичних алергенів – арахіс, горіхи, кунжут, гірчицю, морепродукти або ківі – за 24 години до того, як поцілувати мене. І вони повинні почистити зуби перед тим, як поцілувати мене".

Якщо правила порушені – у неї починають свербіти рот, губи і язик. Щойно Керолайн це відчуває – одразу ж зупиняється і дає зрозуміти, що у неї з'являється реакція. Якщо потрібно, вона одразу чистить зуби і приймає якісь ліки для екстреної допомоги.

Зараз у Керолайн є хлопець, якого звати Раян. Він із задоволенням дотримується правил, і коли вони разом, то їсть ті ж страви, що й вона.

Керолайн із бойфрендом / Фото: Jam Press

Хоча вона сильно обмежена в їжі, використовуючи лише вівсянку, гіпоалергенну суміш, воду та сіль, Керолайн виявила хитрість на кухні, готуючи вівсяне печиво та крекери, вівсяні вафлі та млинці, пластівці (запечені шматочки вівсяної мюслі з молочною сумішшю) та "морозиво з морозивом", що складається з ріжків вівсяних вафель та морозива, виготовленого на основі молочної суміші.

Попри небезпеку, яку може принести близькість, Керолайн наполягає на тому, щоб не обмежувати себе. Вона сказала: "Поцілунки з хлопцями – це, безумовно, ризик. Це приносить потенційну нестабільність у моє життя, але так само, як і повсякденне життя для мене – наприклад, у мене алергія на собак і котів, і технічно для мене є ризиком просто вийти з дому або піти на пляж. Я можу лежати на пляжі, засмагати, і раптом до мене підійде собака і лизне обличчя. Це була б негайна анафілаксія. Але я не збираюся не ходити на пляж лише тому, що боюся найгіршого сценарію. Так само я могла би повністю уникати поцілунків і просто жити в мильній бульбашці, коли справа доходить до стосунків, але я вирішила піти на невеликий, прорахований ризик, щоб жити повноцінним і щасливим життям. Зважаючи на все це, я, безумовно, дуже пристосована до свого тіла і дуже розумно до нього ставлюся. Я завжди обираю, чи буду я когось цілувати, чи ні. Якщо я почуваюся особливо симптоматично одного дня, я не збираюся цілувати того, з ким зустрічаюся".

Керолайн Квінн / Фото: Jam Press

Керолайн Квінн / Фото: Jam Press

Керолайн навіть два роки нікого не цілувала, бо в її будинку з'явилася пліснява, яка загострила її симптоми. Але якщо момент чудовий і вона почувається добре, молода жінка щаслива жити настільки нормальним життям, наскільки це можливо. І вона навіть вважає, що це може бути гарним способом дізнатися, чи вартий хтось вашого часу на ранніх стадіях знайомства.

Керолайн Квінн / Фото: Jam Press

Вона додала: "Я знаю, що це трохи незвично – перевіряти кандидатів на поцілунок, але це своєрідний чит-код для побачень. Він одразу ж відсіває хлопців, яким на тебе начхати. Якщо вони мають виконати декілька правил, щоб поцілувати тебе, то, очевидно, їм не байдуже, вони зацікавлені, і вони готові докласти чимало зусиль. Тож якщо ви коли-небудь захочете дізнатися, чи серйозно хлопець ставиться до вас, просто скажіть йому, що у вас така хвороба, і попросіть виконати три правила, і ви одразу ж дізнаєтеся!".

Керолайн Квінн / Фото: Jam Press

