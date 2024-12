Дівчина перенесла 41 операцію після укусу кобри в ліжку – фото

Дівчина, яка пережила укус кобри, розповіла, як вона нарешті змирилася зі своїми шрамами після жахливого нападу.

Мікайла Роббертсе проводила звичайний вечір вдома, в провінції Лімпопо, Південна Африка, і влаштовувалася на ніч у ліжку, коли змія прослизнула між простирадлами та напала на неї. Істота – одна з найотруйніших у країні – двічі вкусила її, завдавши ушкоджень, які призвели до 41 операції.

Хоча це ледь не коштувало їй життя, Мікайла вистояла і навчилася приймати свої відмінності. Але жах від того, що вона пережила, досі не дає їй спокою.

"Мені досі сняться жахи, - каже 18-річна дівчина. Мені подобається бути на вулиці, але страх, що змія може знову мене вкусити, завжди не дає мені спокою".

Мікайлі було лише п'ять років, коли мозамбіцька кобра напала на неї.

Вона пригадала: "Перший укус був у лікоть, а другий – у середній палець".

Наслідки тієї ночі даються взнаки й досі. Один палець був ампутований, коли почалася гангрена, тому що для її лікування знадобилося б занадто багато операцій. Відтоді вона перенесла ще 40 операцій, що залишили після себе важкі шрами. Дівчина також страждає на внутрішні ушкодження, зокрема хронічну хворобу печінки, спричинену отрутою.

Мікайла розповіла про роки, що минули після видалення пальця: "Коли я була молодшою, діти дражнили мене через мою руку. Це було не дуже добре, але я завжди казала, що це нормально. Якби вони не дражнили мене, вони б дражнили наступну дитину".

Попри все, Мікайла навчилася приймати себе: "Я в щасливому місці, і в моєму житті так багато людей, які мене люблять. Моя рука мене не турбує. Діти завжди дражнили мене через мою руку і жорстоко обзивали, але я навчилася жити з цим. У мене є багато підтримки, і це полегшує життя. Я щаслива, і моя сім'я піклується про мене".

