Чим корисне відтискання від підлоги для дівчат? / © Pexels

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Сьогодні блогерка Поллі з США (@polly__wants) має понад 200 тисяч підписників в Instagram і мотивує їх вести здоровий спосіб життя. Але всього лише 3 роки тому, на початку пандемії коронавірусу, вона сама потребувала допомоги, адже боролася із зайвою вагою. Тоді дівчина кинула сама собі виклик і почала щодня робити всього лише 10 відтискань від підлоги. Робила вона це, незважаючи на настрій, погоду, самопочуття чи бажання.

Минуло 3 роки, і в своєму блогу Поллі опублікувала відео, яке відразу стало вірусним. Перші кадри — американка робить відтискання в далекому 2020 році. На останніх — відтискається зараз. І водночас вона має вигляд зовсім іншої людини.

Поллі 2020 року і зараз / © Instagram

Як зізналася сама блогерка, десь через тиждень після початку свого челенджу, їй набридло робити вправи. Адже відтискання від підлоги це досить складно. Однак підписники почали її запитувати, чому вона припинила публікувати щоденні сторізи зі звітом. Саме це і стало потужною мотивацією продовжувати свою справу. Згодом 10 відтискань почали займати у дівчини всього лише хвилину часу та навіть приносити певну насолоду.

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Дівчина у соцмережі також поділилася своїм досвідом, вказуючи, що вона не раз в своєму житті пробувала системи тренувань з поступовим нарощуванням складності і різними вправами. Але вони швидко їй набридали. Тому у разі з відтисканнями вона вирішила не змінювати кількість і тип виконання. Хоча тепер вона відчуває і бачить свої м'язи і може робити значно складніші стійки чи вправи.

Підписникам припав до душі експеримент Поллі з відтисканням. Багато хто навіть висловив бажання повторити її досвід і спробувати відтискатися щодня. Звичайно, блогерка вказує, що вона змогла схуднути також і завдяки правильному харчуванню. Але саме відтискання допомогли домогтися позитивних змін в житті.

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