Дівчині з важким спадковим захворюванням пересадили печінку від загиблого в аварії 17-річного хлопця

Напередодні 19-річну Вероніку привезли до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" з ознаками гострої печінкової недостатності.

Лікарі "Охматдиту" врятували життя 19-річної дівчини із рідкісною хворобою, пересадивши їй печінку 17-річного хлопця, який загинув у аварії.

Про це повідомив член парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За інформацією лікарів, наприкінці жовтня до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" доставили 19-річну дівчину Вероніку з ознаками гострої печінкової недостатності та білірубіном на рівні понад 200.

У дівчини діагностували важке спадкове захворювання, яке призводить до надмірного накопичення міді у тканинах організм - хворобу Вільсона-Коновалова. Вона часто призводить до печінкової недостатності.

За статистикою, хворобу виявляють у кожної четвертої людини на 100 тисяч.

"Зазвичай у Єдиній державній інформаційній системі трансплантації (ЄДІСТ) пари донор-пацієнт формуються в автоматичному режимі", - повідомляють медики.

Стан Вероніки був критичний, тому фахівці вирішили проводити трансплантацію. Це був єдиний шанс зберегти її життя.

Протягом трьох днів система підбирала для Вероніки двох посмертних донорів, але їхні печінки виявилась непридатною для пересадки. На шостий день від подачі заявки система знайшла донора у КНП "Балтійська центральна районна лікарня" на Одещині.

Донором став 17-річний хлопець, який загинув у аварії. Його родичі дали згоду на посмертне донорство.

Операція з пересадки печінки тривала 14 годин та минула успішно.

Наразі дівчина проходить реабілітацію і виходить на прогулянки територією лікарні.

Напередодні лікарі "Охматдиту" власним прикладом спонукали українців за життя погоджуватись на посмертне донорство органів.

Тим часом одна донорська печінка мала врятувати двох дітей: чому лікарі не змогли розділити орган

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