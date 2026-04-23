Дівчина осліпла через поширену звичку: що сталося

Жінка приймає душ. Ілюстративне зображення / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Звичка не знімати контактні лінзи під час прийняття душу стала фатальною для 20-річної Грейс Джеймісон, яка надовго втратила зір і пройшла важкі випробування перед частковим одужанням.

Свою історією дівчина тепер ділиться в соцмережах, повідомляє CNN.

За її словами, під час поїздки до Домініканської Республіки вона носила контактні лінзи під час прийняття душу так, як це робить багато хто, навіть не задумуючись.

Реклама

Але це зробило її очі вразливими перед акантамебою, мікроскопічним організмом, який зазвичай зустрічається у воді.

Через кілька тижнів, після повернення додому в Сполучені Штати, у неї почалися симптоми захворювання. На жаль, її стан спочатку був неправильно діагностований окулістом, який призначив стероїдні краплі.

Ліки не тільки не допомогли, але й ускладнили інфекцію.

Джеймісон повністю втратила зір через акантамебний кератит. Вона залишалася сліпою майже два місяці, перш ніж їй поставили правильний діагноз і розпочали належне лікування.

Реклама

Пошкодження зору було спричинене інтенсивною запальною реакцією на інфекцію.

Джеймісон документувала свій шлях одужання в соціальних мережах, пропонуючи чесний погляд на те, як змінилося її життя. Наразі вона не бачить правим оком.

«Шрам повністю закриває мою зіницю спереду, я не бачу нічого на праве око. Я бачу лише каламутну білизну і світло. Не носіть контактні лінзи у воді!», — звернулася дівчина до своїх підписників.

Хоча вона втратила зір на обидва ока під час піку інфекції, поточне лікування допомогло їй відновити деякі функції. У майбутньому вона також може перенести операцію для подальшого покращення зору.

Реклама

Нагадаємо, раніше науковці встановили, що збільшення ваги в ранньому дорослому віці сильніше пов’язане з ризиком смертності. Люди, у яких ожиріння розвинулося у віці від 17 до 29 років, мають приблизно на 70 відсотків більшу ймовірність померти через погіршення здоров’я.