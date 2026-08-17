Дівчина позбулася домашніх улюбленців через помилковий діагноз: розкрито моторошну правду (фото)

Висип на тілі Морган Лі Годден / © Kennedy News and Media

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Британка Морган Лі Годден віддала своїх золотих рибок через підозру на алергію, проте згодом з’ясувалося, що її симптоми спричинили зовсім інші речі. Серед тригерів болючого висипу та набряків був бюстгальтер.

Про це пише Mirror.

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У січні 22-річна Морган Лі раптово помітила кропив’янку на спині. Спочатку вона припустила, що причиною стала алергія на нову постільну білизну. Проте вже за кілька днів очі та губи дівчини набрякли вдвічі, а висип поширився по всьому тілу.

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Після огляду лікарі сказали, що симптоми «ймовірно, є алергічною реакцією», та порадили прибрати зі спальні все нове. Серед речей, яких Морган Лі вирішила позбутися, опинилися і дві золоті рибки — Флоу та Рік, яких вона нещодавно завела. Медики припустили, що реакцію могли спричинити вода в акваріумі або корм.

Алергія посилювалась через тісний одяг і фізичні навантаження

Однак навіть після того, як дівчина віддала рибок і прибрала інші нові предмети зі спальні, болючі висипання не зникли. Згодом вона звернула увагу, що особливо сильними вони ставали після носіння бюстгальтера та легінсів. Морган Лі зрештою помітила, що одним із головних тригерів є тісний одяг, а також фізичні навантаження.

«Мені довелося перестати користуватися косметикою, перестати користуватися парфумами. Я також зрозуміла, що тригером є тісний одяг, особливо спідня білизна. Висип мав форму й контури мого бюстгальтера. Я носила легінси на роботу. Я відчувала, як їхній матеріал просто подразнює мою шкіру. Пізніше мені сказали, що піт, перегрівання, стрес і гормони також можуть бути тригерами», — розповіла дівчина.

Висип на тілі Морган Лі Годден / © Kennedy News and Media

Висип на тілі Морган Лі Годден / © Kennedy News and Media

Морган Лі зауважила, що щоразу з початком менструації в неї з’являється висип. Одного разу дівчина разом із партнером пішла плавати, а після виходу з басейну помітила, що все її тіло вкрилося висипом. Після цього британка почала відстежувати, що саме провокує появу симптомів. Морган Лі каталася на велосипеді та плавала і зрештою помітила, що під час фізичних навантажень її стан погіршується.

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«Коли в мене загострення, це дуже свербить і болить. А ще пече — таке відчуття, ніби я горю. Я маю вигляд як піца пепероні. У мене також підвищується температура і з’являється діарея. Сам висип насправді був найпростішим із того, з чим доводилося справлятися, — найгіршим було все інше, що його супроводжувало», — поділилася дівчина.

Висип на тілі Морган Лі Годден / © Kennedy News and Media

Ситуація значно погіршилася, коли в неї протягом двох тижнів трималися висока температура та діарея. Через це Морган Лі знову звернулася до лікарні, де медики встановили, що причиною її стану була не алергічна реакція.

Причина — не алергія: який діагноз встановили лікарі

У червні після скерування до спеціаліста дівчині діагностували два хронічні захворювання — кропив’янку та ангіоневротичний набряк. Кропив’янка характеризується появою червоних пухирів, що сверблять, висипу та набряків через вивільнення гістаміну. Ангіоневротичний набряк виникає через накопичення рідини під шкірою та спричиняє раптове збільшення об’єму окремих ділянок тіла.

У будь-який момент хронічна кропив’янка вражає від 0,5 до 1% населення Великої Британії. Жінкам її діагностують більш ніж удвічі частіше, ніж чоловікам.

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Зараз Морган Лі контролює симптоми за допомогою медикаментів та уникає відомих тригерів — тісного одягу, потовиділення, надмірних фізичних навантажень, стресу та гормональних змін.

«Я відчула полегшення, тому що подумала: принаймні тепер я можу одужати. Я завжди хотіла дітей, але тепер хвилююся, чи буде це для мене можливим, адже через гормональні зміни я можу відчувати сильний біль», — розповіла дівчина.

«Мені сказали, що мій організм може увійти в стан анафілактичного шоку, але це буде не через алергічну реакцію, а через те, що мій організм вироблятиме надмірну кількість гістаміну. Це мене лякає. Моя тривожність посилилася. Я більше ніколи не ношу легінси, рідше ношу бюстгальтери, а якщо все ж надягаю, мені просто доводиться миритися із загостреннями. Ліки дуже сильно змінили ситуацію. Висипання під контролем. Я просто знову почуваюся собою», — поділилася Морган Лі.

Морган Лі Годден / © Kennedy News and Media

До слова, 21-річна парамедикиня Кайла Ессон звернулася до лікаря через набряк обличчя та шиї, який спочатку списали на алергію і лікували стероїдами. Проте подальше обстеження показало агресивну первинну медіастинальну В-клітинну лімфому — 12-сантиметрову пухлину, що тиснула на вену біля серця. Після важкого курсу хіміотерапії дівчина вийшла в ремісію.

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