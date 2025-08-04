Шарлотта Кент помирає від голоду через рідкісне та небезпечне захворювання / © The LAD bible

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25-річна Шарлотта Кент із Великої Британії роками вважала, що має проблеми зі здуттям живота, але згодом з’ясувалося — вона «вмирає від голоду» через рідкісне та небезпечне захворювання. Діагноз — синдром верхньої брижової артерії (СВБА) або синдром Вілкі — було встановлено лише після тривалих років болю, нудоти та виснаження. За цей час дівчина провела 47 із 60 місяців у лікарні.

Про це повідомляє Lad Bible.

Суть хвороби — у здавленні частини тонкого кишківника між двома черевними артеріями, що блокує прохід їжі та спричиняє тяжкий дискомфорт, швидке насичення і стрімке схуднення.

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Життя Шарлотти змінилося ще в підлітковому віці — у 13 років вона мріяла стати гімнасткою, але почала скаржитися на постійну нудоту. Через сім років з’явилися нові симптоми — біль у правому боці, який став хронічним.

«У лютому 2020 року лікарі видалили їй апендикс, сподіваючись, що це зменшить біль. Але стало ще гірше. Ми почали возити її до лікарні майже щомісяця: то біль, то здуття, то блювання — і зрештою, недоїдання«, — розповіла мама Шарлотти, 46-річна Ліанн Беннетт.

2021 року дівчині встановили зонд для харчування, бо вона вже не могла нормально споживати їжу. Лише приватне обстеження допомогло виявити справжню причину — рідкісне захворювання, яке потребує складної операції.

Шарлотта Кент / © The LAD bible

Єдиним шансом Шарлотти, за словами лікаря, є так звана процедура Алвера — нова методика хірургічного втручання, що передбачає перенесення дванадцятипалої кишки у нове положення. Проте цю операцію не проводять у Великій Британії, а у США вона коштує понад 30 тис. фунтів стерлінгів (1 млн 647 тис. грн).

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«Це досить коротка операція — триває всього одну-дві години, якщо все йде добре — і вона може врятувати Шарлотті життя. Це її єдина надія», — сказала мати дівчини, яка доглядає її повний робочий день.

«Я борюся з цією хворобою вже надто довго. Це дуже важко — щодня. Я відчуваю, що моє життя зупинилося, світ іде далі, а я застрягла на місці. Я б нікому цього не побажала. Я просто хочу нормального життя — і не думаю, що це занадто велике прохання», — розповіла сама Шарлотта.

Шарлотта Кент / © The LAD bible

Попри операцію з перепідключення кишківника, яку їй провели у Британії, результати не дали покращення — занадто пізно поставлений діагноз.

«Ось чому я зараз відчайдушно намагаюся зібрати кошти на лікування за кордоном — самотужки я не впораюся. Шарлотта повільно вмирає в мене на очах — її організм просто згасає», — каже Ліанн, яка створила сторінку на GoFundMe.

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За словами жінки, у Британії про СВБА знають дуже мало, а сама операція Алвера ще не впроваджена до системи охорони здоров’я:

«Процедура Алвера настільки нова, що ще не доступна в системі NHS.»

До слова, 47-річна Тіффані Ведекінд живе з хворобою, що трапляється в одного на мільйон: вона старіє вдесятеро швидше, ніж середньостатистична людина.