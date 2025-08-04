ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
1961
Час на прочитання
3 хв

Дівчина страждала від здуття, а виявилося — повільно помирає від голоду

Шарлотта провела 47 із 60 місяців у лікарні, а її організм згасає через здавлення частини тонкого кишківника. Тепер її єдиний шанс — дорога операція.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Шарлотта Кент помирає від голоду через рідкісне та небезпечне захворювання

Шарлотта Кент помирає від голоду через рідкісне та небезпечне захворювання / © The LAD bible

25-річна Шарлотта Кент із Великої Британії роками вважала, що має проблеми зі здуттям живота, але згодом з’ясувалося — вона «вмирає від голоду» через рідкісне та небезпечне захворювання. Діагноз — синдром верхньої брижової артерії (СВБА) або синдром Вілкі — було встановлено лише після тривалих років болю, нудоти та виснаження. За цей час дівчина провела 47 із 60 місяців у лікарні.

Про це повідомляє Lad Bible.

Суть хвороби — у здавленні частини тонкого кишківника між двома черевними артеріями, що блокує прохід їжі та спричиняє тяжкий дискомфорт, швидке насичення і стрімке схуднення.

Життя Шарлотти змінилося ще в підлітковому віці — у 13 років вона мріяла стати гімнасткою, але почала скаржитися на постійну нудоту. Через сім років з’явилися нові симптоми — біль у правому боці, який став хронічним.

«У лютому 2020 року лікарі видалили їй апендикс, сподіваючись, що це зменшить біль. Але стало ще гірше. Ми почали возити її до лікарні майже щомісяця: то біль, то здуття, то блювання — і зрештою, недоїдання«, — розповіла мама Шарлотти, 46-річна Ліанн Беннетт.

2021 року дівчині встановили зонд для харчування, бо вона вже не могла нормально споживати їжу. Лише приватне обстеження допомогло виявити справжню причину — рідкісне захворювання, яке потребує складної операції.

Шарлотта Кент / © The LAD bible

Шарлотта Кент / © The LAD bible

Єдиним шансом Шарлотти, за словами лікаря, є так звана процедура Алвера — нова методика хірургічного втручання, що передбачає перенесення дванадцятипалої кишки у нове положення. Проте цю операцію не проводять у Великій Британії, а у США вона коштує понад 30 тис. фунтів стерлінгів (1 млн 647 тис. грн).

«Це досить коротка операція — триває всього одну-дві години, якщо все йде добре — і вона може врятувати Шарлотті життя. Це її єдина надія», — сказала мати дівчини, яка доглядає її повний робочий день.

«Я борюся з цією хворобою вже надто довго. Це дуже важко — щодня. Я відчуваю, що моє життя зупинилося, світ іде далі, а я застрягла на місці. Я б нікому цього не побажала. Я просто хочу нормального життя — і не думаю, що це занадто велике прохання», — розповіла сама Шарлотта.

Шарлотта Кент / © The LAD bible

Шарлотта Кент / © The LAD bible

Попри операцію з перепідключення кишківника, яку їй провели у Британії, результати не дали покращення — занадто пізно поставлений діагноз.

«Ось чому я зараз відчайдушно намагаюся зібрати кошти на лікування за кордоном — самотужки я не впораюся. Шарлотта повільно вмирає в мене на очах — її організм просто згасає», — каже Ліанн, яка створила сторінку на GoFundMe.

За словами жінки, у Британії про СВБА знають дуже мало, а сама операція Алвера ще не впроваджена до системи охорони здоров’я:

«Процедура Алвера настільки нова, що ще не доступна в системі NHS.»

До слова, 47-річна Тіффані Ведекінд живе з хворобою, що трапляється в одного на мільйон: вона старіє вдесятеро швидше, ніж середньостатистична людина.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie