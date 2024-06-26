Дивний побічний ефект: у горлі курця виросло волосся (фото)

Серйозні ризики куріння тютюну добре відомі, але з таким побічним ефектом науковці стикнулися вдруге.

В австрійського курця зі стажем, який викурює по пачці на день, почало рости волосся в горлі, що стало рідкісним ускладненням його залежності.

Його випадок був детально описаний в американському журналі Case Reports, передає New York Post.

Невідомий 52-річний чоловік звернувся до лікарів 2007-го, приблизно через 17 років після того, як почав курити. Він скаржився на хрипкий голос, утруднене дихання та хронічний кашель.

Бронхоскопія виявила запалення і декілька волосків у горлі чоловіка в ділянці, яка раніше була прооперована. Чоловікові поставили діагноз "ендотрахеальний ріст волосся", або волосся, що росте в горлі.

У курця в горлі виросло волосся / Фото: American Journal of Case Reports

У віці 10 років хлопець ледь не потонув, і йому зробили трахеотомію, щоб стабілізувати дихання. Згодом рана була закрита за допомогою шкіри та хряща з його вуха. Пізніше, коли він звернувся до лікаря щодо кашлю та задишки, навколо місця пересадження було виявлено ріст волосся.

Лікарі змогли видалити волосся, висмикнувши його – процедура, яка принесла полегшення, але не стала постійним рішенням. Волосся продовжувало відростати, і пацієнт щороку повертався до лікарні протягом 14 років, скаржачись на ті ж симптоми.

Зазвичай у горлі чоловіка було від шести до дев'яти 5-сантиметрових волосків, деякі з них проходили через голосову щілину і росли в роті. Окрім видалення, чоловіка лікували антибіотиками, оскільки волоски були вкриті бактеріями.

У курця в горлі виросло волосся / Фото: American Journal of Case Reports

Ситуацію з волоссям вдалося виправити лише 2022 року, коли чоловік кинув палити, і лікарі змогли провести ендоскопічну аргоноплазмову коагуляцію – спалити корінь, з якого росло волосся. Повторна коагуляція, проведена наступного року, повністю виключила повторний ріст волосся.

Ендотрахеальний ріст волосся зустрічається вкрай рідко. У своєму звіті лікарі зазначили, що це лише другий подібний випадок, який вони спостерігали. Через таку рідкість точна причина волохатості залишається під питанням.

У цьому випадку команда медиків вважає, що стан був спровокований курінням чоловіка. Куріння провокує запалення тканин горла, що може спричинити перетворення стовбурових клітин на волосяні фолікули, тим самим уможливлюючи ріст волосся.

"Ці результати можуть підтвердити нашу гіпотезу про те, що куріння в цьому випадку могло індукувати і стимулювати ендотрахеальний ріст волосся", - пишуть лікарі. "Звичайно, це припущення не може бути доведено через рідкісність таких випадків".

Нагадаємо, у пенісах чоловіків з імпотенцією виявили мікропластик. Тепер, після революційного дослідження, вченим потрібно з'ясувати, чи впливає він на еректильну дисфункцію.

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