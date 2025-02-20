Дієта мала для чоловіка шокувальні наслідки: деталі, фото

Дієта з виключно тваринної їжі, так звана "дієта хижака", за вісім місяців довела американця до відкладень холестерину просто під шкірою на стопах, долонях і ліктях. Чоловік щоденно споживав близько чотирьох кілограмів м’яса, сиру та масла, зокрема в гамбургерах. Що цікаво, на такій дієті пацієнт справді скинув вагу та, як повідомив він сам, відчув приплив енергії та ясність розуму.

Про випадок повідомили у статті журналу JAMA Cardiology.

Який діагноз поставили чоловіку після м’ясної дієти?

Чоловік віком близько 40 років звернувся до лікарні через те, що у нього з’явилися неболючі жовті відкладення під шкірою. Аналіз крові показав, що його рівень холестерину становив 1000 міліграмів на децилітр, тоді як норма складає 210-300 міліграмів. На основі цього медики поставили діагноз ксантелазма, тобто відкладення холестерину під шкірою, хоча вони зазвичай проявляються в районі повік і в людей віком понад 50 років.

На цьому зображенні видно ксантелазму на повіці. . Marmagkiolis et al. / JAMA Cardiology, 2025

У деяких місцях холестерин навіть почав виходити назовні крізь шкіру чоловіка. Навіть якщо пацієнт дотримається порад лікарів і змінить раціон на низькохолестериновий, для видалення відкладень холестерину йому потрібне буде хірургічне втручання.

Відкладення холестерину під шкірою зблизька. Marmagkiolis et al. / JAMA Cardiology, 2025

Крім того, що ксантелазма впливає на його зовнішній вигляд, настільки підвищений рівень холестерину може призвести до атеросклерозу. Цей стан, коли холестерин відкладається в стінках судин, може призводити до захворювань серця та нирок, а також — інсульту.

У статті також згадується ще один випадок, коли вегетаріанська дієта, на яку дворічного хлопчика перевели одразу після закінчення грудного вигодовування, призвела до появи в нього дерматиту через нестачу цинку в організмі.

Раніше ТСН.ua писав про вісім незвичайних ознак, що в крові зашкалює холестерин.

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