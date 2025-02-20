Дієта мала для чоловіка шокувальні наслідки: деталі, фото

Протягом восьми місяців американець щоденно споживав близько чотирьох кілограмів м’яса, сиру та масла, зокрема в гамбургерах.
Дієта з виключно тваринної їжі, так звана "дієта хижака", за вісім місяців довела американця до відкладень холестерину просто під шкірою на стопах, долонях і ліктях. Чоловік щоденно споживав близько чотирьох кілограмів м’яса, сиру та масла, зокрема в гамбургерах. Що цікаво, на такій дієті пацієнт справді скинув вагу та, як повідомив він сам, відчув приплив енергії та ясність розуму.
Про випадок повідомили у статті журналу JAMA Cardiology.
Який діагноз поставили чоловіку після м’ясної дієти?
Чоловік віком близько 40 років звернувся до лікарні через те, що у нього з’явилися неболючі жовті відкладення під шкірою. Аналіз крові показав, що його рівень холестерину становив 1000 міліграмів на децилітр, тоді як норма складає 210-300 міліграмів. На основі цього медики поставили діагноз ксантелазма, тобто відкладення холестерину під шкірою, хоча вони зазвичай проявляються в районі повік і в людей віком понад 50 років.
У деяких місцях холестерин навіть почав виходити назовні крізь шкіру чоловіка. Навіть якщо пацієнт дотримається порад лікарів і змінить раціон на низькохолестериновий, для видалення відкладень холестерину йому потрібне буде хірургічне втручання.
Крім того, що ксантелазма впливає на його зовнішній вигляд, настільки підвищений рівень холестерину може призвести до атеросклерозу. Цей стан, коли холестерин відкладається в стінках судин, може призводити до захворювань серця та нирок, а також — інсульту.
У статті також згадується ще один випадок, коли вегетаріанська дієта, на яку дворічного хлопчика перевели одразу після закінчення грудного вигодовування, призвела до появи в нього дерматиту через нестачу цинку в організмі.
Раніше ТСН.ua писав про вісім незвичайних ознак, що в крові зашкалює холестерин.
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